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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601585139.html
Мясников назвал группы россиян, для которых вакцина наименее эффективна
Мясников назвал группы россиян, для которых вакцина наименее эффективна
Вакцина от коронавируса оказывает наименьший эффект на людей с хроническими или онкологическими заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:39
2021-03-17T13:35
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вакцина от коронавируса оказывает наименьший эффект на людей с хроническими или онкологическими заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, это связано с ослабленной иммунной системой, которая не способна выработать достаточное количество антител.Специалист отметил, что лишь у половины таких людей после прививки вырабатывается иммунитет, однако и это, по его мнению, хороший результат. Он аргументировал это тем, что люди с онкологическими заболеваниями могут не перенести тяжелого течения COVID-19, поэтому вакцина позволит им максимально защититься.Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург опроверг информацию, что онкологические заболевания считаются противопоказанием для вакцинации. При этом ученый подчеркнул, что прививка не навредит, но и не достигнет своей цели в случае пациентов, которые проходят курс химиотерапии и принимают препараты, подавляющие размножение клеток.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Мясников назвал группы россиян, для которых вакцина наименее эффективна

09:39 17.03.2021 (обновлено: 13:35 17.03.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вакцина от коронавируса оказывает наименьший эффект на людей с хроническими или онкологическими заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, это связано с ослабленной иммунной системой, которая не способна выработать достаточное количество антител.

"У них эффект от вакцины мы не можем ожидать в районе 90 процентов", — сказал медик в эфире ютьюб-канала "СоловьевLIVE".

Специалист отметил, что лишь у половины таких людей после прививки вырабатывается иммунитет, однако и это, по его мнению, хороший результат. Он аргументировал это тем, что люди с онкологическими заболеваниями могут не перенести тяжелого течения COVID-19, поэтому вакцина позволит им максимально защититься.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург опроверг информацию, что онкологические заболевания считаются противопоказанием для вакцинации. При этом ученый подчеркнул, что прививка не навредит, но и не достигнет своей цели в случае пациентов, которые проходят курс химиотерапии и принимают препараты, подавляющие размножение клеток.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
 
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