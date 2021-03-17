https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601585139.html
Мясников назвал группы россиян, для которых вакцина наименее эффективна
Мясников назвал группы россиян, для которых вакцина наименее эффективна
Вакцина от коронавируса оказывает наименьший эффект на людей с хроническими или онкологическими заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:39
2021-03-17T09:39
2021-03-17T13:35
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вакцина от коронавируса оказывает наименьший эффект на людей с хроническими или онкологическими заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, это связано с ослабленной иммунной системой, которая не способна выработать достаточное количество антител.Специалист отметил, что лишь у половины таких людей после прививки вырабатывается иммунитет, однако и это, по его мнению, хороший результат. Он аргументировал это тем, что люди с онкологическими заболеваниями могут не перенести тяжелого течения COVID-19, поэтому вакцина позволит им максимально защититься.Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург опроверг информацию, что онкологические заболевания считаются противопоказанием для вакцинации. При этом ученый подчеркнул, что прививка не навредит, но и не достигнет своей цели в случае пациентов, которые проходят курс химиотерапии и принимают препараты, подавляющие размножение клеток.
https://ria.ru/20210311/myasnikov-1600733972.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество