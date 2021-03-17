На МКС обнаружили чаинки возле возможного места утечки воздуха
00:37 17.03.2021 (обновлено: 00:48 17.03.2021)
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил скопление чаинок возле возможного места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее подмосковный центр управления полётами (ЦУП) попросил космонавта Сергея Рыжикова с помощью чаинок выяснить, есть ли утечка в трёх возможных местах в промежуточной камере модуля "Звезда".
Согласно переговорам, Рыжиков сообщил специалисту ЦУП, что множество чаинок скопилось возле одного из трёх возможных мест. На это специалист отметил, что нужно будет исследовать данное место с помощью микроскопа.
Кроме того, по словам космонавта, в остальных двух возможных местах скопления чаинок не наблюдалось.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу.
Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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