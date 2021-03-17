https://ria.ru/20210317/mks-1601565398.html

На МКС обнаружили чаинки возле возможного места утечки воздуха

На МКС обнаружили чаинки возле возможного места утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил скопление чаинок возле возможного места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T00:37

2021-03-17T00:37

2021-03-17T00:48

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил скопление чаинок возле возможного места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Ранее подмосковный центр управления полётами (ЦУП) попросил космонавта Сергея Рыжикова с помощью чаинок выяснить, есть ли утечка в трёх возможных местах в промежуточной камере модуля "Звезда".Согласно переговорам, Рыжиков сообщил специалисту ЦУП, что множество чаинок скопилось возле одного из трёх возможных мест. На это специалист отметил, что нужно будет исследовать данное место с помощью микроскопа.Кроме того, по словам космонавта, в остальных двух возможных местах скопления чаинок не наблюдалось.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу.Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210316/kosmos-1601528968.html

https://ria.ru/20210314/sputnik-1601169112.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука