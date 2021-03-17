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https://ria.ru/20210317/mironov-1601669711.html
Миронов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о российских законах
Миронов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о российских законах
Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым россияне хотели бы отменить в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:00
2021-03-17T16:18
сергей миронов
вциом
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь, отметил, что "обновленная Конституция позволяет это сделать".Последние результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют о том, что россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги."Россиян раздражает мораторий на смертную казнь. По их мнению, эта мера защищает не законопослушных граждан, а убийц и маньяков. И мы солидарны с такой позицией, поскольку убеждены, что есть преступления, для которых не существует иного соразмерного наказания, чем смертная казнь. Это, прежде всего, терроризм и насилие в отношении детей. Кстати, новая конституция предоставляет нам возможность отказаться от моратория", - заявил РИА Новости Миронов. Он уточнил, что в обновленной Конституции РФ появилась статья о приоритете национального права над международным.В целом лидер партии назвал итоги опроса ВЦИОМ "предсказуемыми и закономерными". "В стране множество острых проблем, но людей больше всего волнует то, что они воспринимают как очевидную несправедливость, как откровенное пренебрежение власти к их нуждам. Неудивительно, что россияне в первую требуют отменить антинародную пенсионную реформу и ужесточить наказание за коррупцию. Повышение пенсионного возраста и разгул казнокрадства граждане воспринимают как личное оскорбление", - заметил он.Также, по его словам, подавляющему числу россиян очевидна угроза для будущего страны со стороны ЕГЭ и в целом Болонской системы, и непонятно, почему за них так упорно держатся.
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сергей миронов, вциом, справедливая россия, госдума рф, общество

Миронов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о российских законах

16:00 17.03.2021 (обновлено: 16:18 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь, отметил, что "обновленная Конституция позволяет это сделать".
Последние результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют о том, что россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги.
"Россиян раздражает мораторий на смертную казнь. По их мнению, эта мера защищает не законопослушных граждан, а убийц и маньяков. И мы солидарны с такой позицией, поскольку убеждены, что есть преступления, для которых не существует иного соразмерного наказания, чем смертная казнь. Это, прежде всего, терроризм и насилие в отношении детей. Кстати, новая конституция предоставляет нам возможность отказаться от моратория", - заявил РИА Новости Миронов. Он уточнил, что в обновленной Конституции РФ появилась статья о приоритете национального права над международным.
В целом лидер партии назвал итоги опроса ВЦИОМ "предсказуемыми и закономерными". "В стране множество острых проблем, но людей больше всего волнует то, что они воспринимают как очевидную несправедливость, как откровенное пренебрежение власти к их нуждам. Неудивительно, что россияне в первую требуют отменить антинародную пенсионную реформу и ужесточить наказание за коррупцию. Повышение пенсионного возраста и разгул казнокрадства граждане воспринимают как личное оскорбление", - заметил он.
Также, по его словам, подавляющему числу россиян очевидна угроза для будущего страны со стороны ЕГЭ и в целом Болонской системы, и непонятно, почему за них так упорно держатся.
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 03:42
ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
 
Сергей МироновВЦИОМСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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