https://ria.ru/20210317/minirovanie-1601574601.html
В Красноярске задержали рецидивистку, "заминировавшую" телекомпанию
В Красноярске задержали рецидивистку, "заминировавшую" телекомпанию
Сотрудники полиции задержали рецидивистку за ложное сообщение о "минировании" телекомпании, по словам женщины, она это сделала, потому что "поругалась",... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T07:09
2021-03-17T07:09
2021-03-17T07:09
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали рецидивистку за ложное сообщение о "минировании" телекомпании, по словам женщины, она это сделала, потому что "поругалась", сообщает краевой главк МВД.По его данным, в дежурную часть полиции обратился представитель одной из телекомпаний Красноярска и рассказал, что в редакцию сообщили об опасном предмете в здании. Полиция и кинолог со служебно-розыскной собакой, обследовав помещения, ничего не нашли.На видео МВД женщина на вопрос полицейского о мотивах поступка ответила, что "поругалась".Заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, максимальная санкция – 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210311/minirovanie-1600701516.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали рецидивистку за ложное сообщение о "минировании" телекомпании, по словам женщины, она это сделала, потому что "поругалась", сообщает краевой главк МВД.
По его данным, в дежурную часть полиции обратился представитель одной из телекомпаний Красноярска
и рассказал, что в редакцию сообщили об опасном предмете в здании. Полиция и кинолог со служебно-розыскной собакой, обследовав помещения, ничего не нашли.
"В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую за аналогичные преступления 26-летную жительницу Сосновоборска. Она призналась, что сделала сообщение из хулиганских побуждений", - информирует главк.
На видео МВД женщина на вопрос полицейского о мотивах поступка ответила, что "поругалась".
Заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, максимальная санкция – 5 лет лишения свободы.