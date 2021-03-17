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В Красноярске задержали рецидивистку, "заминировавшую" телекомпанию
В Красноярске задержали рецидивистку, "заминировавшую" телекомпанию
Сотрудники полиции задержали рецидивистку за ложное сообщение о "минировании" телекомпании, по словам женщины, она это сделала, потому что "поругалась",... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T07:09
2021-03-17T07:09
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали рецидивистку за ложное сообщение о "минировании" телекомпании, по словам женщины, она это сделала, потому что "поругалась", сообщает краевой главк МВД.По его данным, в дежурную часть полиции обратился представитель одной из телекомпаний Красноярска и рассказал, что в редакцию сообщили об опасном предмете в здании. Полиция и кинолог со служебно-розыскной собакой, обследовав помещения, ничего не нашли.На видео МВД женщина на вопрос полицейского о мотивах поступка ответила, что "поругалась".Заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, максимальная санкция – 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210311/minirovanie-1600701516.html
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красноярск, происшествия

В Красноярске задержали рецидивистку, "заминировавшую" телекомпанию

07:09 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали рецидивистку за ложное сообщение о "минировании" телекомпании, по словам женщины, она это сделала, потому что "поругалась", сообщает краевой главк МВД.
По его данным, в дежурную часть полиции обратился представитель одной из телекомпаний Красноярска и рассказал, что в редакцию сообщили об опасном предмете в здании. Полиция и кинолог со служебно-розыскной собакой, обследовав помещения, ничего не нашли.
"В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую за аналогичные преступления 26-летную жительницу Сосновоборска. Она призналась, что сделала сообщение из хулиганских побуждений", - информирует главк.
На видео МВД женщина на вопрос полицейского о мотивах поступка ответила, что "поругалась".
Заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, максимальная санкция – 5 лет лишения свободы.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 06:07
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