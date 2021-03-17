https://ria.ru/20210317/minirovanie-1601574601.html

В Красноярске задержали рецидивистку, "заминировавшую" телекомпанию

В Красноярске задержали рецидивистку, "заминировавшую" телекомпанию

Сотрудники полиции задержали рецидивистку за ложное сообщение о "минировании" телекомпании, по словам женщины, она это сделала, потому что "поругалась",... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T07:09

2021-03-17T07:09

2021-03-17T07:09

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали рецидивистку за ложное сообщение о "минировании" телекомпании, по словам женщины, она это сделала, потому что "поругалась", сообщает краевой главк МВД.По его данным, в дежурную часть полиции обратился представитель одной из телекомпаний Красноярска и рассказал, что в редакцию сообщили об опасном предмете в здании. Полиция и кинолог со служебно-розыскной собакой, обследовав помещения, ничего не нашли.На видео МВД женщина на вопрос полицейского о мотивах поступка ответила, что "поругалась".Заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, максимальная санкция – 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210311/minirovanie-1600701516.html

красноярск

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красноярск, происшествия