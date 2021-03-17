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https://ria.ru/20210317/medved-1601581794.html
В Нижневартовске пытаются поймать медведя, помчавшегося за мужчиной
В Нижневартовске пытаются поймать медведя, помчавшегося за мужчиной
Медведь разгуливал по улицам Нижневартовска (ХМАО), он находится на территории предприятия, где его пытаются выловить, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:12
2021-03-17T09:48
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар - РИА Новости. Медведь разгуливал по улицам Нижневартовска (ХМАО), он находится на территории предприятия, где его пытаются выловить, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой медведь бежит по тротуару за мужчиной. Когда молодой человек перебегает дорогу, животное устремляется за ним, и в тот же момент хищника, судя по записи, отпугивает проезжающий мимо автобус.Как уточнили в пресс-службе мэрии, утром в среду поступил звонок на телефон ЕДДС от жителя города о том, что в промышленной зоне гуляет медведь. Туда незамедлительно были направлены сотрудники полиции, представители охотинспекции, специалисты отдела ГО и ЧС."Пострадавших нет. Медведь забежал на территорию одного из предприятий. Видно, что медведь молодой, он испуган, он добежал до территории предприятия, ее оцепили, там находятся в том числе сотрудники полиции. Предполагаемый хозяин животного приехал на место", - сказал собеседник агентства.По его словам, после того, как хищника поймают, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Также специалисты выясняют, для чего житель города держал медведя.
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Разгуливающий по улицам медведь погнался за мужчиной в Нижневартовске
Разгуливающий по улицам медведь погнался за мужчиной в Нижневартовске
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ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия

В Нижневартовске пытаются поймать медведя, помчавшегося за мужчиной

09:12 17.03.2021 (обновлено: 09:48 17.03.2021)
 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар - РИА Новости. Медведь разгуливал по улицам Нижневартовска (ХМАО), он находится на территории предприятия, где его пытаются выловить, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой медведь бежит по тротуару за мужчиной. Когда молодой человек перебегает дорогу, животное устремляется за ним, и в тот же момент хищника, судя по записи, отпугивает проезжающий мимо автобус.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, утром в среду поступил звонок на телефон ЕДДС от жителя города о том, что в промышленной зоне гуляет медведь. Туда незамедлительно были направлены сотрудники полиции, представители охотинспекции, специалисты отдела ГО и ЧС.
"Пострадавших нет. Медведь забежал на территорию одного из предприятий. Видно, что медведь молодой, он испуган, он добежал до территории предприятия, ее оцепили, там находятся в том числе сотрудники полиции. Предполагаемый хозяин животного приехал на место", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после того, как хищника поймают, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Также специалисты выясняют, для чего житель города держал медведя.
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