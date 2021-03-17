https://ria.ru/20210317/medved-1601581794.html
В Нижневартовске пытаются поймать медведя, помчавшегося за мужчиной
В Нижневартовске пытаются поймать медведя, помчавшегося за мужчиной
Медведь разгуливал по улицам Нижневартовска (ХМАО), он находится на территории предприятия, где его пытаются выловить, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:12
2021-03-17T09:12
2021-03-17T09:48
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601584900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76a3f72aee47eb585a937bfea31e4ca5.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар - РИА Новости. Медведь разгуливал по улицам Нижневартовска (ХМАО), он находится на территории предприятия, где его пытаются выловить, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой медведь бежит по тротуару за мужчиной. Когда молодой человек перебегает дорогу, животное устремляется за ним, и в тот же момент хищника, судя по записи, отпугивает проезжающий мимо автобус.Как уточнили в пресс-службе мэрии, утром в среду поступил звонок на телефон ЕДДС от жителя города о том, что в промышленной зоне гуляет медведь. Туда незамедлительно были направлены сотрудники полиции, представители охотинспекции, специалисты отдела ГО и ЧС."Пострадавших нет. Медведь забежал на территорию одного из предприятий. Видно, что медведь молодой, он испуган, он добежал до территории предприятия, ее оцепили, там находятся в том числе сотрудники полиции. Предполагаемый хозяин животного приехал на место", - сказал собеседник агентства.По его словам, после того, как хищника поймают, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Также специалисты выясняют, для чего житель города держал медведя.
https://ria.ru/20210317/sobaka-1601578473.html
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601584900_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d94e04f57b696ff549c3e5b626d16363.jpg
Разгуливающий по улицам медведь погнался за мужчиной в Нижневартовске
Разгуливающий по улицам медведь погнался за мужчиной в Нижневартовске
2021-03-17T09:12
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар - РИА Новости.
Медведь разгуливал по улицам Нижневартовска
(ХМАО), он находится на территории предприятия, где его пытаются выловить, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой медведь бежит по тротуару за мужчиной. Когда молодой человек перебегает дорогу, животное устремляется за ним, и в тот же момент хищника, судя по записи, отпугивает проезжающий мимо автобус.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, утром в среду поступил звонок на телефон ЕДДС от жителя города о том, что в промышленной зоне гуляет медведь. Туда незамедлительно были направлены сотрудники полиции, представители охотинспекции, специалисты отдела ГО и ЧС.
"Пострадавших нет. Медведь забежал на территорию одного из предприятий. Видно, что медведь молодой, он испуган, он добежал до территории предприятия, ее оцепили, там находятся в том числе сотрудники полиции. Предполагаемый хозяин животного приехал на место", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после того, как хищника поймают, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Также специалисты выясняют, для чего житель города держал медведя.