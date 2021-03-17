https://ria.ru/20210317/mat-1601663622.html

Украинца хотят выгнать из контактной группы по Донбассу за мат на русском

Украинца хотят выгнать из контактной группы по Донбассу за мат на русском

Представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича хотят исключить из делегации за оскорбление пользователя в Сети. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:37

2021-03-17T15:37

2021-03-17T17:30

донбасс

украина

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича хотят исключить из делегации за оскорбление пользователя в Сети.В своем посте в фейсбуке дипломат ответил матом на русском языке на просьбу одного из пользователей писать по-украински. С запросом об исключении Арестовича к президенту Владимиру Зеленскому обратился депутат Верховной рады Роман Лозинский.Сам Арестович назвал недовольных его стилем общения "лицемерами". Он объяснил, что не находится на государственной должности, поэтому ему можно не писать на украинском языке на своей странице."Отдельным депутатам, которые добиваются моей "отставки", я в таком случае перешлю бутылку шампанского — от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу", — заявил он.

https://ria.ru/20210112/donbass-1592738733.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, украина