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Украинца хотят выгнать из контактной группы по Донбассу за мат на русском
Украинца хотят выгнать из контактной группы по Донбассу за мат на русском
Представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича хотят исключить из делегации за оскорбление пользователя в Сети. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:37
2021-03-17T15:37
2021-03-17T17:30
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича хотят исключить из делегации за оскорбление пользователя в Сети.В своем посте в фейсбуке дипломат ответил матом на русском языке на просьбу одного из пользователей писать по-украински. С запросом об исключении Арестовича к президенту Владимиру Зеленскому обратился депутат Верховной рады Роман Лозинский.Сам Арестович назвал недовольных его стилем общения "лицемерами". Он объяснил, что не находится на государственной должности, поэтому ему можно не писать на украинском языке на своей странице."Отдельным депутатам, которые добиваются моей "отставки", я в таком случае перешлю бутылку шампанского — от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу", — заявил он.
https://ria.ru/20210112/donbass-1592738733.html
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донбасс, украина
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Представителя Украины
в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича хотят исключить из делегации за оскорбление пользователя в Сети.
В своем посте в фейсбуке
дипломат ответил матом на русском языке на просьбу одного из пользователей писать по-украински. С запросом об исключении Арестовича к президенту Владимиру Зеленскому
обратился депутат Верховной рады Роман Лозинский.
"За поребриком так будете общаться, Алексей Арестович. Здесь и о языке, и о мате", — написал Лозинский в фейсбуке.
Сам Арестович назвал недовольных его стилем общения "лицемерами". Он объяснил, что не находится на государственной должности, поэтому ему можно не писать на украинском языке на своей странице.
"Отдельным депутатам, которые добиваются моей "отставки", я в таком случае перешлю бутылку шампанского — от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу", — заявил он.