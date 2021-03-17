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https://ria.ru/20210317/manizha-1601684010.html
Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения
Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения
Певица Манижа выпустила шуточное "расследование" в ответ на критику из-за участия в конкурсе "Евровидение". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:11
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица Манижа выпустила шуточное "расследование" в ответ на критику из-за участия в конкурсе "Евровидение".Артистка опубликовала на своем ютьюб-канале ролик под названием "Может ли это представлять Россию на Евровидении?", в котором сыронизировала над спорами интернет-пользователей о том, кто она на самом деле.По сюжету видео Манижа в качестве ведущей телепрограммы взяла комментарий у "эксперта в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамина Александровича", который якобы раскрыл секрет певицы."Лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто нерусская. Она вообще не человек. Манижа — это соль", — заключил "ученый".Манижа — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Победа Манижи и ее песни "Russian woman" на национальном отборе для Евровидения-2021 вызвала резонанс, а также множество ксенофобских комментариев в адрес артистки.
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новости культуры, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, шоу-бизнес

Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения

17:11 17.03.2021 (обновлено: 17:13 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Manizha
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица Манижа выпустила шуточное "расследование" в ответ на критику из-за участия в конкурсе "Евровидение".
Артистка опубликовала на своем ютьюб-канале ролик под названием "Может ли это представлять Россию на Евровидении?", в котором сыронизировала над спорами интернет-пользователей о том, кто она на самом деле.
По сюжету видео Манижа в качестве ведущей телепрограммы взяла комментарий у "эксперта в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамина Александровича", который якобы раскрыл секрет певицы.
"Лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто нерусская. Она вообще не человек. Манижа — это соль", — заключил "ученый".
Манижа — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Победа Манижи и ее песни "Russian woman" на национальном отборе для Евровидения-2021 вызвала резонанс, а также множество ксенофобских комментариев в адрес артистки.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 12:18Культура
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КультураНовости культурыManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021шоу-бизнес
 
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