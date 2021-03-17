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Умер бывший худрук Метрополитен-опера дирижер Джеймс Ливайн

Умер бывший худрук Метрополитен-опера дирижер Джеймс Ливайн

Бывший художественный руководитель театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке Джеймс Ливайн скончался в возрасте 77 лет, сообщает New York Times. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T19:34

2021-03-17T19:34

2021-03-17T19:34

культура

новости культуры

джеймс ливайн

мюнхенский филармонический оркестр

метрополитен-опера

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший художественный руководитель театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке Джеймс Ливайн скончался в возрасте 77 лет, сообщает New York Times.Ливайн был одним из самых известных дирижеров в США, он работал музыкальным и художественным руководителем театра с 1976 по 2018 год.Дирижер скончался 9 марта, cмерть была подтверждена в среду врачом Леном Горовицем, однако ее причины пока неизвестны. Пока не стало известно, почему об этом не было сообщено раньше. Последние годы Ливайн страдал от проблем со здоровьем, в том числе в связи с обнаружением злокачественной опухоли на почке.Карьера дирижера оказалась под ударом в 2018 году в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. По данным New York Times, речь шла об инциденте 30-летней давности, подробности которого содержались в полицейских документах от 2016 года. В них неназванный мужчина заявлял, что Ливайн домогался его, когда он был еще подростком. По его словам, сексуальный контакт между ними продолжался годами.Метрополитен-опера сначала приостановила сотрудничество с Ливайном, а позже приняла решение о его увольнении. Отмечается, что до этого скандала Ливайн был одним из самых популярных дирижеров, который в течении десятилетий "совершенствовал игру оркестра мирового уровня" и работал над расширением его репертуара.Кроме того, Ливайн в течение семи лет в период с 2004 по 2011 года был музыкальным руководителем Бостонского симфонического оркестра, а в 1999-2004 годах работал в Мюнхенском филармоническом оркестре.

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, джеймс ливайн, мюнхенский филармонический оркестр, метрополитен-опера, нью-йорк (город)