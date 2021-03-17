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https://ria.ru/20210317/lenkom-1601506754.html
"Ленком" представит восстановленный спектакль "Поминальная молитва"
"Ленком" представит восстановленный спектакль "Поминальная молитва"
"Ленком" представит премьеру восстановленного легендарного спектакля "Поминальная молитва 17 марта, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T07:26
2021-03-17T09:07
культура
театр
новости культуры
александр лазарев (младший)
андрей леонов
ленком
сергей степанченко
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. "Ленком" представит премьеру восстановленного легендарного спектакля "Поминальная молитва 17 марта, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер."Для театра эта премьера – особое событие. Я давно мечтал восстановить этот великий легендарный спектакль, созданный в 1989 году Марком Захаровым по пьесе Григория Горина, который шел с огромным успехом до 1998 года. Я рад, что мою идею поддержал Александр Лазарев, который и стал режиссером восстановления спектакля, в котором участвуют наши прекрасные артисты: Сергей Степанченко и Андрей Леонов, Анна Большова, Алеся Железняк, Александр Сирин, Виктор Раков, Иван Агапов и другие. И в среду мы представим это великое произведение зрителям, которые уже ждут, они готовы, все билеты проданы", - рассказал Варшавер.По словам директора, все восстановлено "досконально, как было", но спектакль получился современным."Он не может быть таким же, он уже другой – новое время, новые исполнители, но он так же актуален и обращен добрым лицом к людям всех национальностей", - подчеркнул Варшавер.Директор добавил, что театр посвящает эту постановку его великим создателям – режиссеру Захарову, драматургу Горину, художнику Шейнцису, а также артистам – Леонову, Абдулову, Пельтцер, Ларионову, всем тем, кто блистательно играл в спектакле 30 лет назад.
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театр, новости культуры, александр лазарев (младший), андрей леонов, ленком, сергей степанченко, анна большова

"Ленком" представит восстановленный спектакль "Поминальная молитва"

07:26 17.03.2021 (обновлено: 09:07 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСергей Степанченко в роли Тевье (молочника) и Олеся Железняк в роли Голды (жена Тевье) в спектакле "Поминальная молитва" режиссера Александра Лазарева на сцене театра "Ленком". Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник" (перевод Михаила Шамбадала).
Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) и Олеся Железняк в роли Голды (жена Тевье) в спектакле Поминальная молитва режиссера Александра Лазарева на сцене театра Ленком. Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема Тевье-молочник (перевод Михаила Шамбадала). - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. "Ленком" представит премьеру восстановленного легендарного спектакля "Поминальная молитва 17 марта, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
"Для театра эта премьера – особое событие. Я давно мечтал восстановить этот великий легендарный спектакль, созданный в 1989 году Марком Захаровым по пьесе Григория Горина, который шел с огромным успехом до 1998 года. Я рад, что мою идею поддержал Александр Лазарев, который и стал режиссером восстановления спектакля, в котором участвуют наши прекрасные артисты: Сергей Степанченко и Андрей Леонов, Анна Большова, Алеся Железняк, Александр Сирин, Виктор Раков, Иван Агапов и другие. И в среду мы представим это великое произведение зрителям, которые уже ждут, они готовы, все билеты проданы", - рассказал Варшавер.
По словам директора, все восстановлено "досконально, как было", но спектакль получился современным.
"Он не может быть таким же, он уже другой – новое время, новые исполнители, но он так же актуален и обращен добрым лицом к людям всех национальностей", - подчеркнул Варшавер.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) в спектакле "Поминальная молитва" на сцене театра "Ленком".

Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) в спектакле Поминальная молитва режиссера Александра Лазарева на сцене театра Ленком. Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема Тевье-молочник (перевод Михаила Шамбадала).
1 из 4

Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) в спектакле "Поминальная молитва" на сцене театра "Ленком".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) и Олеся Железняк в роли Голды (жена Тевье) с дочерьми в спектакле "Поминальная молитва"

Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) и Олеся Железняк в роли Голды (жена Тевье) с дочерьми в спектакле Поминальная молитва режиссера Александра Лазарева на сцене театра Ленком. Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема Тевье-молочник (перевод Михаила Шамбадала).
2 из 4

Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) и Олеся Железняк в роли Голды (жена Тевье) с дочерьми в спектакле "Поминальная молитва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Татьяна Збруева в роли дочери Цейтл в спектакле "Поминальная молитва"

Татьяна Збруева в роли дочери Цейтл в спектакле Поминальная молитва режиссера Александра Лазарева на сцене театра Ленком. Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема Тевье-молочник (перевод Михаила Шамбадала).
3 из 4

Татьяна Збруева в роли дочери Цейтл в спектакле "Поминальная молитва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Виктор Раков в роли Урядника в спектакле "Поминальная молитва"

Виктор Раков в роли Урядника в спектакле Поминальная молитва режиссера Александра Лазарева на сцене театра Ленком. Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема Тевье-молочник (перевод Михаила Шамбадала).
4 из 4

Виктор Раков в роли Урядника в спектакле "Поминальная молитва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4

Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) в спектакле "Поминальная молитва" на сцене театра "Ленком".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) и Олеся Железняк в роли Голды (жена Тевье) с дочерьми в спектакле "Поминальная молитва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4

Татьяна Збруева в роли дочери Цейтл в спектакле "Поминальная молитва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4

Виктор Раков в роли Урядника в спектакле "Поминальная молитва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Директор добавил, что театр посвящает эту постановку его великим создателям – режиссеру Захарову, драматургу Горину, художнику Шейнцису, а также артистам – Леонову, Абдулову, Пельтцер, Ларионову, всем тем, кто блистательно играл в спектакле 30 лет назад.
На выставке-инсталляции Шейнцис. Эссе в четырех картинах в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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