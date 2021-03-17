https://ria.ru/20210317/lenkom-1601506754.html

"Ленком" представит восстановленный спектакль "Поминальная молитва"

"Ленком" представит восстановленный спектакль "Поминальная молитва"

"Ленком" представит премьеру восстановленного легендарного спектакля "Поминальная молитва 17 марта, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T07:26

2021-03-17T07:26

2021-03-17T09:07

культура

театр

новости культуры

александр лазарев (младший)

андрей леонов

ленком

сергей степанченко

анна большова

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. "Ленком" представит премьеру восстановленного легендарного спектакля "Поминальная молитва 17 марта, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер."Для театра эта премьера – особое событие. Я давно мечтал восстановить этот великий легендарный спектакль, созданный в 1989 году Марком Захаровым по пьесе Григория Горина, который шел с огромным успехом до 1998 года. Я рад, что мою идею поддержал Александр Лазарев, который и стал режиссером восстановления спектакля, в котором участвуют наши прекрасные артисты: Сергей Степанченко и Андрей Леонов, Анна Большова, Алеся Железняк, Александр Сирин, Виктор Раков, Иван Агапов и другие. И в среду мы представим это великое произведение зрителям, которые уже ждут, они готовы, все билеты проданы", - рассказал Варшавер.По словам директора, все восстановлено "досконально, как было", но спектакль получился современным."Он не может быть таким же, он уже другой – новое время, новые исполнители, но он так же актуален и обращен добрым лицом к людям всех национальностей", - подчеркнул Варшавер.Директор добавил, что театр посвящает эту постановку его великим создателям – режиссеру Захарову, драматургу Горину, художнику Шейнцису, а также артистам – Леонову, Абдулову, Пельтцер, Ларионову, всем тем, кто блистательно играл в спектакле 30 лет назад.

https://ria.ru/20210307/muzey-1599970443.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, александр лазарев (младший), андрей леонов, ленком, сергей степанченко, анна большова