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Лавров сообщил, что у него "максимальное число" антител к COVID-19
Лавров сообщил, что у него "максимальное число" антител к COVID-19
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у него максимальное количество антител. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:28
2021-03-17T13:31
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей лавров
москва
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у него максимальное количество антител.В начале встречи его израильский коллега Габи Ашкенази, который находится в Москве с рабочим визитом, сказал, что все члены делегации вакцинированы. Министр в свою очередь заявил, что уже переболел коронавирусом."Я уже переболел коронавирусом. У меня максимальное количество антител", - сказал он.Лавров сообщил в январе, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией и у него есть антитела. Министр также отметил, что решение о необходимости сделать прививку от COVID-19 он примет после консультации с врачами.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей лавров, москва, общество

Лавров сообщил, что у него "максимальное число" антител к COVID-19

13:28 17.03.2021 (обновлено: 13:31 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалой бен Фарханом Аль Саудом пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалой бен Фарханом Аль Саудом пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у него максимальное количество антител.
В начале встречи его израильский коллега Габи Ашкенази, который находится в Москве с рабочим визитом, сказал, что все члены делегации вакцинированы. Министр в свою очередь заявил, что уже переболел коронавирусом.
"Я уже переболел коронавирусом. У меня максимальное количество антител", - сказал он.
Лавров сообщил в январе, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией и у него есть антитела. Министр также отметил, что решение о необходимости сделать прививку от COVID-19 он примет после консультации с врачами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 14:01Распространение коронавируса
Лавров рассказал, что перенес коронавирус в легкой форме
 
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