https://ria.ru/20210317/lavrov-1601633854.html

Лавров сообщил, что у него "максимальное число" антител к COVID-19

Лавров сообщил, что у него "максимальное число" антител к COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у него максимальное количество антител. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:28

2021-03-17T13:28

2021-03-17T13:31

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей лавров

москва

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у него максимальное количество антител.В начале встречи его израильский коллега Габи Ашкенази, который находится в Москве с рабочим визитом, сказал, что все члены делегации вакцинированы. Министр в свою очередь заявил, что уже переболел коронавирусом."Я уже переболел коронавирусом. У меня максимальное количество антител", - сказал он.Лавров сообщил в январе, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией и у него есть антитела. Министр также отметил, что решение о необходимости сделать прививку от COVID-19 он примет после консультации с врачами.

https://ria.ru/20210118/lavrov-1593510567.html

москва

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей лавров, москва, общество