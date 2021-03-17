https://ria.ru/20210317/lavrov-1601633854.html
Лавров сообщил, что у него "максимальное число" антител к COVID-19
Лавров сообщил, что у него "максимальное число" антител к COVID-19
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у него максимальное количество антител. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:28
2021-03-17T13:28
2021-03-17T13:31
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей лавров
москва
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у него максимальное количество антител.В начале встречи его израильский коллега Габи Ашкенази, который находится в Москве с рабочим визитом, сказал, что все члены делегации вакцинированы. Министр в свою очередь заявил, что уже переболел коронавирусом."Я уже переболел коронавирусом. У меня максимальное количество антител", - сказал он.Лавров сообщил в январе, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией и у него есть антитела. Министр также отметил, что решение о необходимости сделать прививку от COVID-19 он примет после консультации с врачами.
https://ria.ru/20210118/lavrov-1593510567.html
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