https://ria.ru/20210317/lagerya-1601753013.html

Онищенко призвал начать подготовку летних лагерей для детей

Онищенко призвал начать подготовку летних лагерей для детей

Первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что уже нужно начинать подготовку к детской оздоровительной кампании, в том числе,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-17T15:08

2021-03-17T15:08

2021-03-18T09:11

коронавирус в россии

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что уже нужно начинать подготовку к детской оздоровительной кампании, в том числе, вакцинировать от COVID-19 сотрудников летних лагерей, однако окончательное решение по их работе следует принимать в соответствии с эпидситуацией в конкретном регионе."Сейчас нужно повсеместно по всей стране запускать механизм подготовки лагерей, это очень большая работа. Очень трудоемкая. Конечно же, нам надо учитывать, что большинство, особенно загородных лагерей, это уже частная собственность, это не те государственные и городские лагеря, которые содержались за счет предприятий. В регионах нужно подумать о том, как финансово поддержать их", - сказал РИА Новости Онищенко.Он отметил, что в прошлом году детский отдых в лагерях был сорван из-за пандемии, в то время как в предыдущие годы в них могли отдохнуть около 6-7 миллионов детей. В этом году решение следует принимать "исходя из эпидситуации в конкретном регионе". Лагерным комиссиям необходимо определиться с тактикой организации отдыха, постараться привить от COVID-19 персонал."В этом году нужно приложить максимум усилий, чтобы оздоровить детей, потому что значение летнего отдыха – это огромная здоровьесберегающая технология, это успешность лечения в следующем учебном году, здоровье наших будущих поколений. Нужно все делать для полноценного отдыха", - подчеркнул он.Отвечая на вопрос, сможет ли страна достигнуть "доковидных показателей" по летнему детскому отдыху, Онищенко сказал: "Мы обязаны это сделать".

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/lager-1597149740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, госдума рф, геннадий онищенко, общество