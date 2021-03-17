https://ria.ru/20210317/kurs-1601646488.html

Курс доллара вырос до 74 рублей после высказываний Байдена

Курс доллара вырос до 74 рублей после высказываний Байдена

Курс рубля резко усилил снижение после высказываний президента США Джо Байдена: доллар подскакивал до 74 рублей, евро - чуть выше 88 рублей, следует из данных... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:26

2021-03-17T14:26

2021-03-17T15:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

джо байден

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Курс рубля резко усилил снижение после высказываний президента США Джо Байдена: доллар подскакивал до 74 рублей, евро - чуть выше 88 рублей, следует из данных Мосбиржи.Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году.Преодолев "круглые" отметки, затем рубль несколько отступил от минимумов дня. По состоянию на 14.37 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 85 копеек - до 73,7 рубля, курс евро - на 93 копейки, до 87,68 рубля.

https://ria.ru/20210317/kurs-1601652335.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, джо байден, в мире