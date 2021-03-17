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Курс доллара вырос до 74 рублей после высказываний Байдена
Курс доллара вырос до 74 рублей после высказываний Байдена
Курс рубля резко усилил снижение после высказываний президента США Джо Байдена: доллар подскакивал до 74 рублей, евро - чуть выше 88 рублей, следует из данных... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:26
2021-03-17T14:26
2021-03-17T15:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
джо байден
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Курс рубля резко усилил снижение после высказываний президента США Джо Байдена: доллар подскакивал до 74 рублей, евро - чуть выше 88 рублей, следует из данных Мосбиржи.Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году.Преодолев "круглые" отметки, затем рубль несколько отступил от минимумов дня. По состоянию на 14.37 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 85 копеек - до 73,7 рубля, курс евро - на 93 копейки, до 87,68 рубля.
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динамика курсов валют, джо байден, в мире