https://ria.ru/20210317/kurs-1601568174.html

Экономист назвал самый опасный период для рубля

Экономист назвал самый опасный период для рубля

В настоящее время большинство кратко-и среднесрочных факторов говорят в пользу укрепления российской валюты. Однако не исключено, что в начале мая – середине... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T02:17

2021-03-17T02:17

2021-03-17T02:19

рубль

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

опек

санкт-петербургский государственный университет

экономика

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В настоящее время большинство кратко-и среднесрочных факторов говорят в пользу укрепления российской валюты. Однако не исключено, что в начале мая – середине июня рубль поджидает сложный период, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.По его словам, несмотря на позитивные тенденции, против рубля могут играть такие факторы, как заключение ОПЕК+ соглашения о восстановлении темпов добычи нефти, третья волна пандемии, уже охватившая Европу, а также усиливающиеся инфляционные ожидания в России. Не исключено и нарастание неплатежей со стороны малого бизнеса и розничных клиентов, что негативно скажется на банках и темпах роста экономики.Многие эксперты негативно оценивают состояние дел в строительной отрасли. Эффект от госпрограмм по поддержке ипотеки исчерпан и может вовсе сойти на нет, что будет означать спад спроса на первичном рынке жилья. Это чревато недостроем и долгостроем в регионах.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рубль, опек, санкт-петербургский государственный университет, экономика