Экономист назвал самый опасный период для рубля
02:17 17.03.2021 (обновлено: 02:19 17.03.2021)
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В настоящее время большинство кратко-и среднесрочных факторов говорят в пользу укрепления российской валюты. Однако не исключено, что в начале мая – середине июня рубль поджидает сложный период, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
По его словам, несмотря на позитивные тенденции, против рубля могут играть такие факторы, как заключение ОПЕК+ соглашения о восстановлении темпов добычи нефти, третья волна пандемии, уже охватившая Европу, а также усиливающиеся инфляционные ожидания в России. Не исключено и нарастание неплатежей со стороны малого бизнеса и розничных клиентов, что негативно скажется на банках и темпах роста экономики.
Многие эксперты негативно оценивают состояние дел в строительной отрасли. Эффект от госпрограмм по поддержке ипотеки исчерпан и может вовсе сойти на нет, что будет означать спад спроса на первичном рынке жилья. Это чревато недостроем и долгостроем в регионах.
"Крайне затруднительно сейчас назвать период текущего года, в течение которого осуществление различных комбинаций указанных выше факторов наиболее вероятно. Однако, если ставить перед собой такую задачу, то я бы назвал начало мая - середину июня. При этом нельзя не принимать во внимание и дамоклов меч российской экономики последних семи лет - санкции США и ЕС ", - резюмировал Казанский.