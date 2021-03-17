https://ria.ru/20210317/krym-1601726499.html

Небензя сомневается, что Германия поможет Украине "вернуть" Крым

Небензя сомневается, что Германия поможет Украине "вернуть" Крым

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном сомнение, что Германии удастся "вернуть" Украине... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T22:13

2021-03-17T22:13

2021-03-17T22:13

дмитрий полянский

андрей мельник

василий небензя

совет безопасности оон

эстония

оон

берлин (город)

украина

в мире

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ООН, 17 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном сомнение, что Германии удастся "вернуть" Украине Крым.Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен помочь Киеву "вернуть" Крым под свой контроль. По его словам, это "моральный долг" Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию"."Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии - вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример", - сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму."Прочитайте также аргументацию, которую он привел", - добавил постпред.В среду в виртуальном формате прошло организованное Россией неформальное заседание СБ ООН по ситуации в Крыму. Российская сторона решила организовать это мероприятие после того, как на прошлой неделе Эстония и ряд западных стран провели свою неформальную встречу Совбеза по теме Крыма. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Таллин отказался пригласить на свое заседание представителей Крыма без объяснения причин. В мероприятии приняли участие жители полуострова, которые опровергли утверждения западных представителей о нарушении прав человека в Крыму. Украина и Эстония отказались принимать участие в мероприятии.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210317/krym-1601725114.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/krym-1601673013.html

эстония

берлин (город)

украина

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дмитрий полянский, андрей мельник, василий небензя, совет безопасности оон, эстония, оон, берлин (город), украина, в мире