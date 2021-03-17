https://ria.ru/20210317/krym-1601725114.html

Жительница Крыма рассказала членам СБ ООН, почему выбрала Россию

Жительница Крыма рассказала членам СБ ООН, почему выбрала Россию

Жители Крыма выбрали воссоединение с Россией, потому что не могли жить на Украине, где радикальные националисты и нацисты захватили власть, заявила на... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T22:02

2021-03-17T22:02

2021-03-17T22:02

дмитрий полянский

совет безопасности оон

владимир путин

эстония

республика крым

севастополь

оон

таллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569816220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a5604834c062171f947a263a51673a.jpg

ООН, 17 мар – РИА Новости. Жители Крыма выбрали воссоединение с Россией, потому что не могли жить на Украине, где радикальные националисты и нацисты захватили власть, заявила на неформальном заседании Совета безопасности ООН заместитель председателя региональной болгарской национально-культурной автономии Крыма "Паисий Хелиндарский" Людмила Радева.В среду в виртуальном формате прошло организованное Россией неформальное заседание СБ ООН по ситуации в Крыму. Россия организовала его после того, как на прошлой неделе Эстония и ряд западных стран провели свою неформальную встречу Совбеза по теме Крыма. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Таллин отказался пригласить на свое заседание представителей Крыма без объяснения причин. В сегодняшнем мероприятии приняли участие жители полуострова. Украина и Эстония отказались принимать в нем участие."Жить в государстве, где радикальные националисты и откровенные нацисты захватили власть, крымчане не могли. Вы должны это понять. И мы благодарны России за то, что она нас от этого защитила", - сказала Радева.Она подчеркнула, что за 23 года в составе независимой Украины крымчане так и не почувствовали себя дома."Это действительно проблема Украины, а не крымчан. Подавляющее большинство жителей Крыма не поддерживало "майданы" ни в 2004 году, ни тем более в 2014 году. Большинство жителей Крыма - русские. Как они могли поддерживать "майданы", на которых преобладали националистические, русофобские настроения, когда там скакали, выкрикивая: "Кто не скачет, тот москаль" или еще более агрессивное "Москалей на ножи"?" - отметила Радева."Для нас было очевидно, что одна из главных движущих сил "майданов" - это антироссийские настроения", - подчеркнула она.По ее словам, в Киеве звучали лозунги и против Крыма как самого русского региона."Например, такие как "Мы вас научим любить Украину", или "Чемодан, вокзал, Россия", или "Крым будет украинским или безлюдным". Они уже строили планы по роспуску крымского парламента и ликвидации крымской автономии", - отметила жительница полуострова."И очень серьезным звоночком о том, что нас ожидает, стала трагедия, которая случилась 21 февраля 2014 года под городом Корсунь-Шевченковский в 130 километрах от Киева. Тогда вооруженные украинские националисты напали на крымские автобусы", - заявила она.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210317/krym-1601712524.html

https://ria.ru/20210317/krym-1601698684.html

https://ria.ru/20210317/krym-1601565878.html

эстония

республика крым

севастополь

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий полянский, совет безопасности оон, владимир путин, эстония, республика крым, севастополь, оон, таллин