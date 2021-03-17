https://ria.ru/20210317/krym-1601712524.html

Второй референдум огорчил бы Запад еще больше, заявила жительница Крыма

Второй референдум огорчил бы Запад еще больше, заявила жительница Крыма

В случае проведения повторного референдума в Крыму его результаты огорчили бы Запад больше, чем итоги первого – еще больше людей выступили бы за нахождение в... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T19:59

2021-03-17T19:59

2021-03-17T19:59

дмитрий полянский

совет безопасности оон

владимир путин

эстония

республика крым

сша

украина

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ООН, 17 мар – РИА Новости. В случае проведения повторного референдума в Крыму его результаты огорчили бы Запад больше, чем итоги первого – еще больше людей выступили бы за нахождение в составе России, заявила заместитель председателя региональной болгарской национально-культурной автономии Крыма "Паисий Хелиндарский" Людмила Радева, выступая на неформальном заседании СБ ООН.В среду в виртуальном формате проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН по ситуации в Крыму. Российская сторона решила организовать это мероприятие после того, как на прошлой неделе Эстония и ряд западных стран провели свою неформальную встречу Совбеза по теме Крыма. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Таллин отказался пригласить на свое заседание представителей Крыма без объяснения причин. В сегодняшнем мероприятии принимают участие жители полуострова. Украина и Эстония отказались принимать участие в сегодняшнем мероприятии.В среду ряд западных представителей, в том числе США, Франции, Германии, вновь заявили об "аннексии Крыма" Россией. В своем выступлении постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген призвал Россию "вернуть Крым" Украине, "вернуть туда всех беженцев", и затронул тему проведения еще одного референдума по Крыму под международным наблюдением."Тут говорили о том, чтобы провести еще раз референдум. Знаете, его результаты вас еще больше огорчат. Потому что сейчас я уверена: и наши братья татары пойдут голосовать за Россию", - сказала Радева.Она напомнила о запугиваниях, звучавших в адрес татар с украинской стороны в 2014 году."Они убедились, что все это ложь. Россия предоставляет всем равные права. Все мы развиваемся – и болгары, и украинцы, и татары", - заявила Радева."Ваши утверждения, звучащие в течение семи лет, о том, что Крым был аннексирован или, еще хлеще, оккупирован, нас обижают, коробят. Вы никак не хотите признать, что это было наше волеизъявление. Говорите все время как по копирку об аннексии, незаконном захвате Крыма. Нас никто не завоевывал", - подчеркнула она.По ее словам, крымчане хотели вернуться в Россию и вернулись. "Нам, сделавшим свой выбор свободно, непонятно и обидно, почему вы игнорируете наше волеизъявление", - заявила Радева."Для нас это был праздник. Крымчане в этот день говорили друг другу не "здравствуйте", а "с праздником". Такой явки не было в Крыму ни на одних выборах, которые проводились в составе Украины. Народ действительно осознавал, что решается его судьба", - указала она.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210317/krym-1601710352.html

https://ria.ru/20210317/krym-1601571926.html

https://ria.ru/20210316/krym-1601560964.html

эстония

республика крым

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий полянский, совет безопасности оон, владимир путин, эстония, республика крым, сша, украина