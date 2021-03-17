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https://ria.ru/20210317/krym-1601712524.html
Второй референдум огорчил бы Запад еще больше, заявила жительница Крыма
Второй референдум огорчил бы Запад еще больше, заявила жительница Крыма
В случае проведения повторного референдума в Крыму его результаты огорчили бы Запад больше, чем итоги первого – еще больше людей выступили бы за нахождение в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T19:59
2021-03-17T19:59
дмитрий полянский
совет безопасности оон
владимир путин
эстония
республика крым
сша
украина
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ООН, 17 мар – РИА Новости. В случае проведения повторного референдума в Крыму его результаты огорчили бы Запад больше, чем итоги первого – еще больше людей выступили бы за нахождение в составе России, заявила заместитель председателя региональной болгарской национально-культурной автономии Крыма "Паисий Хелиндарский" Людмила Радева, выступая на неформальном заседании СБ ООН.В среду в виртуальном формате проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН по ситуации в Крыму. Российская сторона решила организовать это мероприятие после того, как на прошлой неделе Эстония и ряд западных стран провели свою неформальную встречу Совбеза по теме Крыма. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Таллин отказался пригласить на свое заседание представителей Крыма без объяснения причин. В сегодняшнем мероприятии принимают участие жители полуострова. Украина и Эстония отказались принимать участие в сегодняшнем мероприятии.В среду ряд западных представителей, в том числе США, Франции, Германии, вновь заявили об "аннексии Крыма" Россией. В своем выступлении постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген призвал Россию "вернуть Крым" Украине, "вернуть туда всех беженцев", и затронул тему проведения еще одного референдума по Крыму под международным наблюдением."Тут говорили о том, чтобы провести еще раз референдум. Знаете, его результаты вас еще больше огорчат. Потому что сейчас я уверена: и наши братья татары пойдут голосовать за Россию", - сказала Радева.Она напомнила о запугиваниях, звучавших в адрес татар с украинской стороны в 2014 году."Они убедились, что все это ложь. Россия предоставляет всем равные права. Все мы развиваемся – и болгары, и украинцы, и татары", - заявила Радева."Ваши утверждения, звучащие в течение семи лет, о том, что Крым был аннексирован или, еще хлеще, оккупирован, нас обижают, коробят. Вы никак не хотите признать, что это было наше волеизъявление. Говорите все время как по копирку об аннексии, незаконном захвате Крыма. Нас никто не завоевывал", - подчеркнула она.По ее словам, крымчане хотели вернуться в Россию и вернулись. "Нам, сделавшим свой выбор свободно, непонятно и обидно, почему вы игнорируете наше волеизъявление", - заявила Радева."Для нас это был праздник. Крымчане в этот день говорили друг другу не "здравствуйте", а "с праздником". Такой явки не было в Крыму ни на одних выборах, которые проводились в составе Украины. Народ действительно осознавал, что решается его судьба", - указала она.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210317/krym-1601710352.html
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дмитрий полянский, совет безопасности оон, владимир путин, эстония, республика крым, сша, украина

Второй референдум огорчил бы Запад еще больше, заявила жительница Крыма

19:59 17.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ООН, 17 мар – РИА Новости. В случае проведения повторного референдума в Крыму его результаты огорчили бы Запад больше, чем итоги первого – еще больше людей выступили бы за нахождение в составе России, заявила заместитель председателя региональной болгарской национально-культурной автономии Крыма "Паисий Хелиндарский" Людмила Радева, выступая на неформальном заседании СБ ООН.
В среду в виртуальном формате проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН по ситуации в Крыму. Российская сторона решила организовать это мероприятие после того, как на прошлой неделе Эстония и ряд западных стран провели свою неформальную встречу Совбеза по теме Крыма. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Таллин отказался пригласить на свое заседание представителей Крыма без объяснения причин. В сегодняшнем мероприятии принимают участие жители полуострова. Украина и Эстония отказались принимать участие в сегодняшнем мероприятии.
На набережной Ялты в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 19:37
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
В среду ряд западных представителей, в том числе США, Франции, Германии, вновь заявили об "аннексии Крыма" Россией. В своем выступлении постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген призвал Россию "вернуть Крым" Украине, "вернуть туда всех беженцев", и затронул тему проведения еще одного референдума по Крыму под международным наблюдением.
"Тут говорили о том, чтобы провести еще раз референдум. Знаете, его результаты вас еще больше огорчат. Потому что сейчас я уверена: и наши братья татары пойдут голосовать за Россию", - сказала Радева.
Она напомнила о запугиваниях, звучавших в адрес татар с украинской стороны в 2014 году.
"Они убедились, что все это ложь. Россия предоставляет всем равные права. Все мы развиваемся – и болгары, и украинцы, и татары", - заявила Радева.
"Ваши утверждения, звучащие в течение семи лет, о том, что Крым был аннексирован или, еще хлеще, оккупирован, нас обижают, коробят. Вы никак не хотите признать, что это было наше волеизъявление. Говорите все время как по копирку об аннексии, незаконном захвате Крыма. Нас никто не завоевывал", - подчеркнула она.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 04:48
В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
По ее словам, крымчане хотели вернуться в Россию и вернулись. "Нам, сделавшим свой выбор свободно, непонятно и обидно, почему вы игнорируете наше волеизъявление", - заявила Радева.
"Для нас это был праздник. Крымчане в этот день говорили друг другу не "здравствуйте", а "с праздником". Такой явки не было в Крыму ни на одних выборах, которые проводились в составе Украины. Народ действительно осознавал, что решается его судьба", - указала она.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 22:53
Коломойский предлагал заменить референдум в Крыму на плебисцит
 
Дмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНВладимир ПутинЭстонияРеспублика КрымСШАУкраина
 
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