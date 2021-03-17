https://ria.ru/20210317/krym-1601659370.html

В Госдуме оценили заявление Киева об обязанности Германии "вернуть" Крым

В Госдуме оценили заявление Киева об обязанности Германии "вернуть" Крым

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника об обязанности Берлина "вернуть" Крым. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:24

2021-03-17T15:24

2021-03-17T15:24

госдума рф

москва

берлин (город)

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виктор водолацкий

в мире

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника об обязанности Берлина "вернуть" Крым.По словам парламентария, сегодня мировое сообщество может наблюдать не просто деградацию высшего руководства Украины, но и свидетельство того, что страной управляют праворадикальные организации. Он отметил, что, судя по заявлению дипломата, Киев пытается снова столкнуть Берлин с Москвой, поскольку Крым — российская территория."Украина хочет, получается, третью мировую войну. До такого не доходил еще ни один руководитель высшего уровня, ни одной страны. Только Украина в своем безумстве может заявлять все что угодно", — подытожил Водолацкий в комментарии "Дума ТВ".Депутат подчеркнул, что Мельник не только оказал "медвежью услугу" ФРГ, но и оскорбил своим заявлением жителей этой страны. Ранее Мельник назвал возвращение полуострова в состав Украины "обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.

https://ria.ru/20210317/krym-1601565878.html

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госдума рф, москва, берлин (город), украина, виктор водолацкий, в мире