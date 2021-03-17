https://ria.ru/20210317/krym-1601659370.html
В Госдуме оценили заявление Киева об обязанности Германии "вернуть" Крым
В Госдуме оценили заявление Киева об обязанности Германии "вернуть" Крым
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника об обязанности Берлина "вернуть" Крым. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:24
2021-03-17T15:24
2021-03-17T15:24
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берлин (город)
украина
виктор водолацкий
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника об обязанности Берлина "вернуть" Крым.По словам парламентария, сегодня мировое сообщество может наблюдать не просто деградацию высшего руководства Украины, но и свидетельство того, что страной управляют праворадикальные организации. Он отметил, что, судя по заявлению дипломата, Киев пытается снова столкнуть Берлин с Москвой, поскольку Крым — российская территория."Украина хочет, получается, третью мировую войну. До такого не доходил еще ни один руководитель высшего уровня, ни одной страны. Только Украина в своем безумстве может заявлять все что угодно", — подытожил Водолацкий в комментарии "Дума ТВ".Депутат подчеркнул, что Мельник не только оказал "медвежью услугу" ФРГ, но и оскорбил своим заявлением жителей этой страны. Ранее Мельник назвал возвращение полуострова в состав Украины "обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.
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