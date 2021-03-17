Украинский посол Мельник назвал возвращение Крыма обязанностью Германии
12:59 17.03.2021 (обновлено: 22:12 17.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЧерное море на закате у поселка Партенит в Крыму
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин приложить все усилия для "возвращения" Крыма.
По его мнению, именно на ФРГ лежит "моральная обязанность" сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что у полуострова была особенно трагичная судьба, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать.
"Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие", — написал Мельник в статье для Berliner Zeitung.
Поэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для "возвращения" полуострова в состав Украины.
Крым стал российским регионом после того, как за это в 2014 году проголосовало подавляющее большинство местных избирателей. Украина по-прежнему считает его своей, но временно оккупированной территорией. Киев собирается обсудить вопрос "возвращения" полуострова на саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа.
Вчера, 00:51Пушков резко ответил на слова Зеленского о Крыме