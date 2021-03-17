https://ria.ru/20210317/krym-1601627464.html

Украинский посол Мельник назвал возвращение Крыма обязанностью Германии

Украинский посол Мельник назвал возвращение Крыма обязанностью Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин приложить все усилия для "возвращения" Крыма. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:59

2021-03-17T12:59

2021-03-17T22:12

андрей мельник

севастополь

оон

берлин (город)

украина

в мире

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин приложить все усилия для "возвращения" Крыма.По его мнению, именно на ФРГ лежит "моральная обязанность" сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что у полуострова была особенно трагичная судьба, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать.Поэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для "возвращения" полуострова в состав Украины.Крым стал российским регионом после того, как за это в 2014 году проголосовало подавляющее большинство местных избирателей. Украина по-прежнему считает его своей, но временно оккупированной территорией. Киев собирается обсудить вопрос "возвращения" полуострова на саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа.

https://ria.ru/20210317/krym-1601565878.html

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берлин (город)

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андрей мельник, севастополь, оон, берлин (город), украина, в мире