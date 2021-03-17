В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах

"Вместо пустых заявлений о возвращении Крыма и якобы сожалениях об уходе пусть Зеленский ответит крымчанам на четыре вопроса. Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду? Поэтому не надо лить крокодильи слезы. Мы прекрасно знаем, что никто даже не понес никакого порицания, никому даже пальчиком не погрозили, а вместо этого только усилили преследование и угрозы крымчанам", - сказал РИА Новости Фикс.