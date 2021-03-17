В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:48 17.03.2021 (обновлено: 04:50 17.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому "вместо пустых обещаний о возвращении Крыма" ответить крымчанам на четыре вопроса об устроенных Киевом блокадах полуострова.
Ранее Зеленский в своем аккаунте в Twitter по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от полуострова и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции". Зеленский также назвал крымский референдум "фейковым".
"Вместо пустых заявлений о возвращении Крыма и якобы сожалениях об уходе пусть Зеленский ответит крымчанам на четыре вопроса. Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду? Поэтому не надо лить крокодильи слезы. Мы прекрасно знаем, что никто даже не понес никакого порицания, никому даже пальчиком не погрозили, а вместо этого только усилили преследование и угрозы крымчанам", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, киевским властям пора одуматься и начать выстраивать добрососедские взаимоотношения с Россией.