https://ria.ru/20210317/krym-1601565878.html

Пушков резко ответил на слова Зеленского о Крыме

Пушков резко ответил на слова Зеленского о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины референдума о присоединении полуострова к... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T00:51

2021-03-17T00:51

2021-03-17T00:51

россия

алексей пушков

владимир зеленский

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины референдума о присоединении полуострова к России.Зеленский во вторник заявил, что Киев не станет отказываться от региона и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова". При этом он назвал "фейковым" проведенный в Крыму референдум. "Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года - фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое", - написал Пушков в своем Twitter.По его словам, из-за этого уровень поддержки Зеленского на Украине упал в четыре раза. "А его "Крымская платформа" обречена на провал", - добавил сенатор.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос "возвращения" полуострова на саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210316/sblizhenie-1601443213.html

https://ria.ru/20210316/soglasheniya-1601544003.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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россия, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире