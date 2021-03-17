Пушков резко ответил на слова Зеленского о Крыме
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины референдума о присоединении полуострова к России.
Зеленский во вторник заявил, что Киев не станет отказываться от региона и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова". При этом он назвал "фейковым" проведенный в Крыму референдум.
"Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года - фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое", - написал Пушков в своем Twitter.
По его словам, из-за этого уровень поддержки Зеленского на Украине упал в четыре раза. "А его "Крымская платформа" обречена на провал", - добавил сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос "возвращения" полуострова на саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".