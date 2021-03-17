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ГД приняла закон о штрафах за нарушение правил хранения донорской крови
ГД приняла закон о штрафах за нарушение правил хранения донорской крови
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о возможности привлечения к административной ответственности за несоблюдение правил заготовки, РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:27
2021-03-17T12:27
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о возможности привлечения к административной ответственности за несоблюдение правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.Изменения предлагаются в статью 6.31 КоАП РФВ пояснительной записке к документу отмечается, что в 2019 году было признано утратившим силу постановление правительства "Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии"."Принятие законопроекта обеспечит возможность привлекать субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов, не соблюдающих правила, к административной ответственности", - говорится в пояснительной записке.Нарушения, предусмотренные данной статьей, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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россия, госдума рф, общество

ГД приняла закон о штрафах за нарушение правил хранения донорской крови

12:27 17.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДонорская кровь
Донорская кровь - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о возможности привлечения к административной ответственности за несоблюдение правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.
Изменения предлагаются в статью 6.31 КоАП РФ
В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2019 году было признано утратившим силу постановление правительства "Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии".
"Принятие законопроекта обеспечит возможность привлекать субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов, не соблюдающих правила, к административной ответственности", - говорится в пояснительной записке.
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Нарушения, предусмотренные данной статьей, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
 
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