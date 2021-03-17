https://ria.ru/20210317/krov-1601619258.html

ГД приняла закон о штрафах за нарушение правил хранения донорской крови

ГД приняла закон о штрафах за нарушение правил хранения донорской крови

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о возможности привлечения к административной ответственности за несоблюдение правил заготовки, РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:27

2021-03-17T12:27

2021-03-17T12:27

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о возможности привлечения к административной ответственности за несоблюдение правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.Изменения предлагаются в статью 6.31 КоАП РФВ пояснительной записке к документу отмечается, что в 2019 году было признано утратившим силу постановление правительства "Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии"."Принятие законопроекта обеспечит возможность привлекать субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов, не соблюдающих правила, к административной ответственности", - говорится в пояснительной записке.Нарушения, предусмотренные данной статьей, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20201104/donorstvo-1582883694.html

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россия, госдума рф, общество