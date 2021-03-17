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СМИ: Счетная палата сочла риск топливного кризиса в России минимальным
СМИ: Счетная палата сочла риск топливного кризиса в России минимальным
Вероятность повторения в России ситуации 2018 года с бензином минимальна, заявили в Счетной палате, комментируя собственный отчет, в котором сообщалось о риске... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:17
2021-03-17T16:22
россия
счетная палата рф
экономика
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Счетная палата пересмотрела свой отчет об угрозе топливного кризиса
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вероятность повторения в России ситуации 2018 года с бензином минимальна, заявили в Счетной палате, комментируя собственный отчет, в котором сообщалось о риске возникновения проблем со стоимостью топлива. Об этом сообщают "Известия".Ранее в среду Счетная палата заявила, что проведенные в прошлом году контрольные мероприятия говорят об опасности повторения топливного кризиса. В ответ на это Минэнерго напомнило, что уже принимает меры для топливообеспечения регионов и сдерживания роста розничных цен. Замглавы ведомства Павел Сорокин, в свою очередь, заявил, что в министерстве не видят предпосылок повторения ситуации 2018 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о существовании демпфирующего механизма и заявил, что правительство держит ситуацию под контролем. Демпфирующий механизм создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Его суть заключается в том, что если экспортная стоимость бензина и дизтоплива превышает условную внутрироссийскую, государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если же российские цены окажутся выше экспортных, нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.В настоящее время индикативная (условная) стоимость топлива в демпфере индексируется на пять процентов ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в России.
https://ria.ru/20210312/benzin-1600974954.html
https://ria.ru/20210315/toplivo-1601394858.html
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россия, счетная палата рф, экономика

СМИ: Счетная палата сочла риск топливного кризиса в России минимальным

15:17 17.03.2021 (обновлено: 16:22 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вероятность повторения в России ситуации 2018 года с бензином минимальна, заявили в Счетной палате, комментируя собственный отчет, в котором сообщалось о риске возникновения проблем со стоимостью топлива. Об этом сообщают "Известия".
"В настоящее время по итогам нашего анализа действий правительства в 2018–2020 годах в этой сфере мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны", — цитирует комментарий ведомства газета.
Ранее в среду Счетная палата заявила, что проведенные в прошлом году контрольные мероприятия говорят об опасности повторения топливного кризиса.
В ответ на это Минэнерго напомнило, что уже принимает меры для топливообеспечения регионов и сдерживания роста розничных цен. Замглавы ведомства Павел Сорокин, в свою очередь, заявил, что в министерстве не видят предпосылок повторения ситуации 2018 года.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о существовании демпфирующего механизма и заявил, что правительство держит ситуацию под контролем.
Демпфирующий механизм создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Его суть заключается в том, что если экспортная стоимость бензина и дизтоплива превышает условную внутрироссийскую, государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если же российские цены окажутся выше экспортных, нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
В настоящее время индикативная (условная) стоимость топлива в демпфере индексируется на пять процентов ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в России.
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