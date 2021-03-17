https://ria.ru/20210317/krizis-1601657761.html

СМИ: Счетная палата сочла риск топливного кризиса в России минимальным

СМИ: Счетная палата сочла риск топливного кризиса в России минимальным

Вероятность повторения в России ситуации 2018 года с бензином минимальна, заявили в Счетной палате, комментируя собственный отчет, в котором сообщалось о риске... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:17

2021-03-17T15:17

2021-03-17T16:22

россия

счетная палата рф

экономика

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Счетная палата пересмотрела свой отчет об угрозе топливного кризиса

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вероятность повторения в России ситуации 2018 года с бензином минимальна, заявили в Счетной палате, комментируя собственный отчет, в котором сообщалось о риске возникновения проблем со стоимостью топлива. Об этом сообщают "Известия".Ранее в среду Счетная палата заявила, что проведенные в прошлом году контрольные мероприятия говорят об опасности повторения топливного кризиса. В ответ на это Минэнерго напомнило, что уже принимает меры для топливообеспечения регионов и сдерживания роста розничных цен. Замглавы ведомства Павел Сорокин, в свою очередь, заявил, что в министерстве не видят предпосылок повторения ситуации 2018 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о существовании демпфирующего механизма и заявил, что правительство держит ситуацию под контролем. Демпфирующий механизм создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Его суть заключается в том, что если экспортная стоимость бензина и дизтоплива превышает условную внутрироссийскую, государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если же российские цены окажутся выше экспортных, нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.В настоящее время индикативная (условная) стоимость топлива в демпфере индексируется на пять процентов ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в России.

https://ria.ru/20210312/benzin-1600974954.html

https://ria.ru/20210315/toplivo-1601394858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, счетная палата рф, экономика