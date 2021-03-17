https://ria.ru/20210317/kritik-1601663057.html

Белинский. Литературные метания неистового Виссариона

Белинский. Литературные метания неистового Виссариона

Отец-основатель русской литературной критики. Автор сотен установочных статей. в молодости ратует за "искусство для искусства". Затем увлекается формулой Гегеля "все действительное разумно" и наконец становится социалистом. На его суждения до сих пор принято равняться.

2021-03-17T15:35

2021-03-17T15:35

2021-03-17T15:35

российская империя

виктор ерофеев

белинский

литература

искусство

история

общество

подкаст "заговор классиков"

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Белинский. Литературные метания неистового Виссариона Отец-основатель русской литературной критики. Автор сотен установочных статей. в молодости ратует за «искусство для искусства». Затем увлекается формулой Гегеля «все действительное разумно» и наконец становится социалистом. На его суждения до сих пор принято равняться. audio/mpeg

Белинский. Литературные метания неистового Виссариона Отец-основатель русской литературной критики. Автор сотен установочных статей. в молодости ратует за «искусство для искусства». Затем увлекается формулой Гегеля «все действительное разумно» и наконец становится социалистом. На его суждения до сих пор принято равняться. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

российская империя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская империя, виктор ерофеев, белинский, литература, искусство, история, общество, аудио, подкаст