https://ria.ru/20210317/kriminal-1601652046.html

В Курской области завели дело против матери, которая подожгла сына

В Курской области завели дело против матери, которая подожгла сына

Уголовное дело о халатности завели после того, как женщина в ходе ссоры подожгла своего восьмилетнего сына в Курской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:49

2021-03-17T14:49

2021-03-17T15:04

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

курская область

железногорск

курск

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело о халатности завели после того, как женщина в ходе ссоры подожгла своего восьмилетнего сына в Курской области, сообщается на сайте СК РФ.Вечером 15 марта жительница Железногорска Курской области облила во дворе дома горючим своего восьмилетнего сына во время ссоры и подожгла. Как сообщал СК, поняв, что она сделала, женщина сбила пламя и вызвала скорую помощь. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в местную больницу, затем его перевезли в Курск и прооперировали. Планировалось доставить его санитарной авиацией в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако к утру среды мальчик скончался.Теперь СК уточняет, что потушил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома муж подозреваемой, не являющийся отцом ребенка, он также отнес его в дом и сказал женщине вызвать скорую. По данным следствия, с ноября 2016 по 15 марта 2021 года подозреваемая не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о ее аресте."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 1 января 2020 по 15 марта 2021 года сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также чиновники отдела опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, не отобрав ребенка у матери.

https://ria.ru/20210317/rebenok-1601576082.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/proisshestviya-1579024073.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, курская область, железногорск , курск, происшествия