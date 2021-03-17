В Курской области завели дело против матери, которая подожгла сына
14:49 17.03.2021 (обновлено: 15:04 17.03.2021)
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело о халатности завели после того, как женщина в ходе ссоры подожгла своего восьмилетнего сына в Курской области, сообщается на сайте СК РФ.
Вечером 15 марта жительница Железногорска Курской области облила во дворе дома горючим своего восьмилетнего сына во время ссоры и подожгла. Как сообщал СК, поняв, что она сделала, женщина сбила пламя и вызвала скорую помощь. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в местную больницу, затем его перевезли в Курск и прооперировали. Планировалось доставить его санитарной авиацией в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако к утру среды мальчик скончался.
Теперь СК уточняет, что потушил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома муж подозреваемой, не являющийся отцом ребенка, он также отнес его в дом и сказал женщине вызвать скорую. По данным следствия, с ноября 2016 по 15 марта 2021 года подозреваемая не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о ее аресте.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 1 января 2020 по 15 марта 2021 года сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также чиновники отдела опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, не отобрав ребенка у матери.
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