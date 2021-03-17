https://ria.ru/20210317/kriminal-1601640675.html
Фигуранты дела "Черного блока" получили штрафы и условные сроки
Фигуранты дела "Черного блока" получили штрафы и условные сроки
Члены националистического сообщества, готовившиеся к массовым беспорядкам в России, осуждены к штрафам и условным срокам, информирует СК РФ. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:58
2021-03-17T13:58
2021-03-17T13:58
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Члены националистического сообщества, готовившиеся к массовым беспорядкам в России, осуждены к штрафам и условным срокам, информирует СК РФ."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора Артему Воробьеву, Дмитрию Никитину и Виктору Трофимову. В зависимости от роли каждого они признаны судом виновными в совершении преступлений... "участие в экстремистском сообществе", "хулиганство"... Приговором суда Воробьеву назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года, Никитину – в виде трех лет условного лишения свободы, Трофимову – в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится на сайте ведомства.Установлено, что в 2015 году Владимир Комарницкий, Дмитрий Спорыхин и их соучастники создали экстремистское сообщество, куда были привлечены, в том числе, Воробьев, Никитин и Трофимов. Отмечается, что члены сообщества систематически проходили обучение навыкам участия в массовых беспорядках, соблюдали необходимые меры конспирации, все действия согласовывались с руководством сообщества. Пропаганда деятельности велась в соцсетях, в открытых источниках в интернете, добавили в СК."Примером для подражания соучастников стали националисты и лица, осужденные за совершение террористических и экстремистских преступлений", - добавляется в сообщении.Отмечается, что следователи при содействии МВД и ФСБ России продолжают устанавливать других участников экстремистского сообщества. Главный фигурант дела националистического движения "Черный блок" Комарницкий и Спорыхин, нарушившие меру пресечения в виде домашнего ареста, объявлены в розыск.
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Члены националистического сообщества, готовившиеся к массовым беспорядкам в России, осуждены к штрафам и условным срокам, информирует СК
РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора Артему Воробьеву, Дмитрию Никитину и Виктору Трофимову. В зависимости от роли каждого они признаны судом виновными в совершении преступлений... "участие в экстремистском сообществе", "хулиганство"... Приговором суда Воробьеву назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года, Никитину – в виде трех лет условного лишения свободы, Трофимову – в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится на сайте ведомства.
Установлено, что в 2015 году Владимир Комарницкий, Дмитрий Спорыхин и их соучастники создали экстремистское сообщество, куда были привлечены, в том числе, Воробьев, Никитин и Трофимов. Отмечается, что члены сообщества систематически проходили обучение навыкам участия в массовых беспорядках, соблюдали необходимые меры конспирации, все действия согласовывались с руководством сообщества. Пропаганда деятельности велась в соцсетях, в открытых источниках в интернете, добавили в СК.
"Примером для подражания соучастников стали националисты и лица, осужденные за совершение террористических и экстремистских преступлений", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что следователи при содействии МВД и ФСБ
России продолжают устанавливать других участников экстремистского сообщества. Главный фигурант дела националистического движения "Черный блок" Комарницкий и Спорыхин, нарушившие меру пресечения в виде домашнего ареста, объявлены в розыск.