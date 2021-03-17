https://ria.ru/20210317/kriminal-1601640675.html

Фигуранты дела "Черного блока" получили штрафы и условные сроки

Фигуранты дела "Черного блока" получили штрафы и условные сроки

Члены националистического сообщества, готовившиеся к массовым беспорядкам в России, осуждены к штрафам и условным срокам, информирует СК РФ. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:58

2021-03-17T13:58

2021-03-17T13:58

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Члены националистического сообщества, готовившиеся к массовым беспорядкам в России, осуждены к штрафам и условным срокам, информирует СК РФ."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора Артему Воробьеву, Дмитрию Никитину и Виктору Трофимову. В зависимости от роли каждого они признаны судом виновными в совершении преступлений... "участие в экстремистском сообществе", "хулиганство"... Приговором суда Воробьеву назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года, Никитину – в виде трех лет условного лишения свободы, Трофимову – в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится на сайте ведомства.Установлено, что в 2015 году Владимир Комарницкий, Дмитрий Спорыхин и их соучастники создали экстремистское сообщество, куда были привлечены, в том числе, Воробьев, Никитин и Трофимов. Отмечается, что члены сообщества систематически проходили обучение навыкам участия в массовых беспорядках, соблюдали необходимые меры конспирации, все действия согласовывались с руководством сообщества. Пропаганда деятельности велась в соцсетях, в открытых источниках в интернете, добавили в СК."Примером для подражания соучастников стали националисты и лица, осужденные за совершение террористических и экстремистских преступлений", - добавляется в сообщении.Отмечается, что следователи при содействии МВД и ФСБ России продолжают устанавливать других участников экстремистского сообщества. Главный фигурант дела националистического движения "Черный блок" Комарницкий и Спорыхин, нарушившие меру пресечения в виде домашнего ареста, объявлены в розыск.

https://ria.ru/20210302/kriminal-1599566795.html

https://ria.ru/20200207/1564404959.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия