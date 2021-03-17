https://ria.ru/20210317/krepostnye-1601570277.html

ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным

ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным

Абсолютное большинство россиян считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T03:30

2021-03-17T03:30

2021-03-17T04:22

россия

"общественные мнения"

вциом

общество

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Абсолютное большинство россиян считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, о том, что от крепостной зависимости крестьян освободил император Александр II, знают 30% граждан, каждый десятый опрошенный выбрал другого правителя из предложенных: Николая I (10%), Николая II (12%) или Александра III (9%). При этом более трети россиян (39%) затруднились ответить на этот вопрос.Отмечается, что год отмены крепостного права – 1861-й – знают почти половина (47%) респондентов, еще 14% назвали другие варианты – 1789, 1856 и 1889 годы, 4% указали "другое", 35% граждан затруднились ответить.Как указано в опросе, большинство (92%) опрошенных считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году, обратного мнения придерживаются лишь 4%, затруднились ответить еще 4%.Уточняется, что положительное влияние отмены крепостного права отмечают 82% россиян, по мнению 5%, это событие никак не повлияло на развитие страны, негативное влияние видят 6% респондентов, затруднились ответить 7%.По результатам исследования, 73% граждан полагают, что благодаря отмене крепостного права жизнь крестьян изменилась к лучшему, 13% опрошенных считают, что она не изменилась, а 8% отмечают ее ухудшение.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210303/krepostnye-1599424981.html

https://ria.ru/20190910/1558508515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "общественные мнения", вциом, общество