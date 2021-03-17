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ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
Абсолютное большинство россиян считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T03:30
2021-03-17T04:22
россия
"общественные мнения"
вциом
общество
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Абсолютное большинство россиян считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, о том, что от крепостной зависимости крестьян освободил император Александр II, знают 30% граждан, каждый десятый опрошенный выбрал другого правителя из предложенных: Николая I (10%), Николая II (12%) или Александра III (9%). При этом более трети россиян (39%) затруднились ответить на этот вопрос.Отмечается, что год отмены крепостного права – 1861-й – знают почти половина (47%) респондентов, еще 14% назвали другие варианты – 1789, 1856 и 1889 годы, 4% указали "другое", 35% граждан затруднились ответить.Как указано в опросе, большинство (92%) опрошенных считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году, обратного мнения придерживаются лишь 4%, затруднились ответить еще 4%.Уточняется, что положительное влияние отмены крепостного права отмечают 82% россиян, по мнению 5%, это событие никак не повлияло на развитие страны, негативное влияние видят 6% респондентов, затруднились ответить 7%.По результатам исследования, 73% граждан полагают, что благодаря отмене крепостного права жизнь крестьян изменилась к лучшему, 13% опрошенных считают, что она не изменилась, а 8% отмечают ее ухудшение.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, "общественные мнения", вциом, общество

ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным

03:30 17.03.2021 (обновлено: 04:22 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк"Крепостных крестьян меняют на собак". Картина И.С. Ижакевича (1864 - 1962 гг.)
Крепостных крестьян меняют на собак. Картина И.С. Ижакевича (1864 - 1962 гг.) - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Абсолютное большинство россиян считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, о том, что от крепостной зависимости крестьян освободил император Александр II, знают 30% граждан, каждый десятый опрошенный выбрал другого правителя из предложенных: Николая I (10%), Николая II (12%) или Александра III (9%). При этом более трети россиян (39%) затруднились ответить на этот вопрос.
Отмечается, что год отмены крепостного права – 1861-й – знают почти половина (47%) респондентов, еще 14% назвали другие варианты – 1789, 1856 и 1889 годы, 4% указали "другое", 35% граждан затруднились ответить.
Как указано в опросе, большинство (92%) опрошенных считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году, обратного мнения придерживаются лишь 4%, затруднились ответить еще 4%.
В русской избе. Литография XIX века. - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
3 марта, 00:28
История отмены крепостного права в России
Уточняется, что положительное влияние отмены крепостного права отмечают 82% россиян, по мнению 5%, это событие никак не повлияло на развитие страны, негативное влияние видят 6% респондентов, затруднились ответить 7%.
По результатам исследования, 73% граждан полагают, что благодаря отмене крепостного права жизнь крестьян изменилась к лучшему, 13% опрошенных считают, что она не изменилась, а 8% отмечают ее ухудшение.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.09.2019
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