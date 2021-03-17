https://ria.ru/20210317/kreml-1601621377.html

В Кремле раскритиковали действия американских оппонентов

В Кремле раскритиковали действия американских оппонентов

В Кремле считают малопредсказуемыми действия американских оппонентов, учитывают любые сценарии развития ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:35

2021-03-17T12:35

2021-03-17T12:44

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Кремле считают малопредсказуемыми действия американских оппонентов, учитывают любые сценарии развития ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности новых санкций в отношении России."Действия наших оппонентов в данном случае малопредсказуемые, поэтому учитываются любые вероятности и любые сценарии поведения наших оппонентов", - заявил Песков.На просьбу уточнить, есть ли у российской стороны понимание, какие конкретно действия могут быть предприняты в ответ на возможные новые санкции, представитель Кремля ответил: "Откуда у нас может понимание? Мы рассматриваем любую возможность в связи с высокой степенью непредсказуемости действий наших оппонентов".Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.

https://ria.ru/20210317/ryabkov-1601610646.html

https://ria.ru/20210317/ssha-1601568583.html

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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, россия, сша, в мире