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В Кремле раскритиковали действия американских оппонентов
В Кремле раскритиковали действия американских оппонентов
В Кремле считают малопредсказуемыми действия американских оппонентов, учитывают любые сценарии развития ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:35
2021-03-17T12:44
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Кремле считают малопредсказуемыми действия американских оппонентов, учитывают любые сценарии развития ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности новых санкций в отношении России."Действия наших оппонентов в данном случае малопредсказуемые, поэтому учитываются любые вероятности и любые сценарии поведения наших оппонентов", - заявил Песков.На просьбу уточнить, есть ли у российской стороны понимание, какие конкретно действия могут быть предприняты в ответ на возможные новые санкции, представитель Кремля ответил: "Откуда у нас может понимание? Мы рассматриваем любую возможность в связи с высокой степенью непредсказуемости действий наших оппонентов".Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.
https://ria.ru/20210317/ryabkov-1601610646.html
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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, россия, сша, в мире

В Кремле раскритиковали действия американских оппонентов

12:35 17.03.2021 (обновлено: 12:44 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина на Большом Москворецком мосту в Москве
Мужчина на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Кремле считают малопредсказуемыми действия американских оппонентов, учитывают любые сценарии развития ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности новых санкций в отношении России.
"Действия наших оппонентов в данном случае малопредсказуемые, поэтому учитываются любые вероятности и любые сценарии поведения наших оппонентов", - заявил Песков.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 11:43
Россия спокойно относится к угрозе новых санкций США, заявил Рябков
На просьбу уточнить, есть ли у российской стороны понимание, какие конкретно действия могут быть предприняты в ответ на возможные новые санкции, представитель Кремля ответил: "Откуда у нас может понимание? Мы рассматриваем любую возможность в связи с высокой степенью непредсказуемости действий наших оппонентов".
Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.
США - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
 
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