https://ria.ru/20210317/kosovo-1601604299.html

В Косово обокрали пятую православную церковь за десять дней

В Косово обокрали пятую православную церковь за десять дней

Злоумышленники в Косово обворовали пятый сербский православный храм за последние 10 дней, сообщила канцелярия по автономному краю Косово и Метохия при... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:14

2021-03-17T11:14

2021-03-17T11:14

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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Злоумышленники в Косово обворовали пятый сербский православный храм за последние 10 дней, сообщила канцелярия по автономному краю Косово и Метохия при правительстве Сербии."В селе Горня-Гуштерица муниципалитета Грачаница в предыдущую ночь взломана и обворована церковь Святой Недели. Взлом обнаружили жители села утром и оповестили местные власти. Из храма украдены деньги, входные двери сломаны, причинен иной материальный ущерб", - сообщила канцелярия при сербском кабмине.Отмечается, что за последние 10 дней это уже пятая церковь в сербских районах Косово, которая стала целью грабителей и вандалов, что "ясно указывает на постоянную угрозу сербскому религиозному наследию".Перед днем поминовения усопших 6 марта был обворован храм Петра и Павла в селе Клокот и церковь Святой Троицы в поселке Партеш, на прошедшей неделе еще два православных храма в селах Драйковце и Доня-Битиня. Сербские власти отмечают, что инциденты участились накануне годовщины погромов сербского населения в Косово 17 марта 2004 года.По данным официального Белграда, в 2020 году зафиксировано свыше 80 случаев, когда сербы, их церкви и могилы в Косово стали жертвами преступлений, большинство из которых не раскрыты.Настоятель находящегося под защитой ЮНЕСКО монастыря Высокие Дечаны в Косово Савва Янич заявил в начале февраля, что косовские албанцы снова обворовали православную святыню - скит Святого Петра Коришского под городом Призрен. Архимандрит Савва тогда обратил внимание международной общественности на то, что сербское духовное наследие в Косово нуждается в срочной защите.Ранее он неоднократно указывал на случаи осквернения православных святынь в Косово, угрозы и нападения на сербское меньшинство в крае. В 2017 году после очередного обострения ситуации архимандрит Савва публично заявил, что "все это происходит на глазах западных демократий", которые, по его словам, не смогли воспрепятствовать попаданию Косово "в руки организованных бандитов, тянущих его в пропасть хаоса, беззакония, коррупции и этнической ненависти".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210220/serbiya-1598305838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, юнеско, нато, косово, испания, приштина, справки