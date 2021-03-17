https://ria.ru/20210317/kosmos-1601592934.html

Космическая гонка миллиардеров: за что борются Маск и Безос?

Космическая гонка миллиардеров: за что борются Маск и Безос?

Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос бросили вызов освоению космоса на малых высотах и планируют вложить огромные суммы денег в свои проекты. Компании "Тесла" и... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:29

2021-03-17T10:29

2021-03-17T11:16

навигатор абитуриента

наука

университетская наука

илон маск

космос - риа наука

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос бросили вызов освоению космоса на малых высотах и планируют вложить огромные суммы денег в свои проекты. Компании "Тесла" и "Амазон" вступили в гонку по строительству спутниковых телекоммуникационных сетей на низкой орбите и, по мнению экспертов, намерены жестко конкурировать. Чем богатых людей привлекает космос, выяснял Sputnik.Корпорация Джеффа Безоса получила разрешение на вывод на орбиту 3,2 тысячи спутников, однако ни одного так и не запустила. SpaceX Илона Маска уже отправила на орбиту около тысячи спутников и получила разрешение на вывод еще 4,4 тысячи. В планах компании довести это число до 12 тысяч. За что борются?Космическая тема — серьезная бизнес-повестка, в которой любая победа сулит реальную прибыль и приток больших инвестиций, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.В своей статье он проанализировал, почему компании, которые намерены конкурировать на рынке, ставят своим приоритетом обеспечение высокоскоростным интернетом регионов, где современные средства связи практически отсутствуют.Он отметил, что создание действующей спутниковой группировки на орбите — это не абстрактный высокорисковый проект, он привлекает реальные инвестиции, и прибыль получить можно уже сегодня. Кто следующий?Космическая гонка миллиардеров стартовала в 2014 году, когда США отказались от российских ракетных двигателей на фоне растущей геополитической напряженности после возвращения Крыма в состав России и введения ряда экономических санкций в отношении Российской Федерации. Космические корпорации и миллиардеры, такие как Маск и Безос, увидели в этом новые возможности. Стоит ли ожидать на этом рынке появления еще кого-то из миллиардеров? Дмитрий Завьялов считает наиболее вероятной фигурой одного из самых богатых жителей Великобритании Ричарда Брэнсона, главу компании Virgin Orbit. Как известно, Брэнсон несколько раз устанавливал мировые рекорды — пересекал Атлантику на катамаране, Тихий океан от Японии до Арктической части Канады на воздушном шаре, штурмовал Ла-Манш на автомобилях-амфибиях… Возможно, в следующий раз его рекорд будет уже в космосе, предполагает эксперт."Есть еще российский предприниматель Юрий Миллер, который еще в 2016 году объявил об инициативе инвестировать 100 миллионов долларов в проект по созданию космического корабля и столько же — в поиск внеземных цивилизаций. Оба проекта миллиардер развивал при поддержке известного физика Стивена Хокинга", — добавил Дмитрий Завьялов.

https://ria.ru/20200422/1570340512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, илон маск, космос - риа наука, рэу имени г. в. плеханова