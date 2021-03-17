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В США назвали "кошмаром НАТО" возможное появление Су-57 в Турции
В США назвали "кошмаром НАТО" возможное появление Су-57 в Турции
Американский портал 19FortyFive назвал "кошмаром НАТО" возможное появление на вооружении у Турции истребителя пятого поколения Су-57. РИА Новости, 17.03.2021
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский портал 19FortyFive назвал "кошмаром НАТО" возможное появление на вооружении у Турции истребителя пятого поколения Су-57.В статье отмечается, что интерес к российским самолетам обусловлен запретом на поставки из Соединенных Штатов истребителей F-35 Lightning ll, который ввели после приобретения Турцией российских комплексов С-400.Автор напомнил, что Анкара также работает над созданием собственного истребителя Turkish Fighter X (TF-X). По его словам, для реализации проекта может понадобиться российский двигатель P-33, который устанавливают на МиГ-29 и МиГ-35 и потенциально подходящий для TF-X.Поводом для публикации стало недавнее заявление пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова, который заявил о готовности Москвы поставить Анкаре истребители Су-35 и Су-57, а также сотрудничать в вопросе создания турецкого самолета.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название — Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью летать на сверхзвуковой скорости, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
https://ria.ru/20210310/arktika-1600604311.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/nato-1600879767.html
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миг-29, миг-35, нато, f-35, москва, турция, анкара, в мире

В США назвали "кошмаром НАТО" возможное появление Су-57 в Турции

17:02 17.03.2021 (обновлено: 17:51 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский портал 19FortyFive назвал "кошмаром НАТО" возможное появление на вооружении у Турции истребителя пятого поколения Су-57.
В статье отмечается, что интерес к российским самолетам обусловлен запретом на поставки из Соединенных Штатов истребителей F-35 Lightning ll, который ввели после приобретения Турцией российских комплексов С-400.
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Автор напомнил, что Анкара также работает над созданием собственного истребителя Turkish Fighter X (TF-X). По его словам, для реализации проекта может понадобиться российский двигатель P-33, который устанавливают на МиГ-29 и МиГ-35 и потенциально подходящий для TF-X.
Поводом для публикации стало недавнее заявление пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова, который заявил о готовности Москвы поставить Анкаре истребители Су-35 и Су-57, а также сотрудничать в вопросе создания турецкого самолета.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название — Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью летать на сверхзвуковой скорости, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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