https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html

В США назвали "кошмаром НАТО" возможное появление Су-57 в Турции

В США назвали "кошмаром НАТО" возможное появление Су-57 в Турции

Американский портал 19FortyFive назвал "кошмаром НАТО" возможное появление на вооружении у Турции истребителя пятого поколения Су-57. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:02

2021-03-17T17:02

2021-03-17T17:51

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский портал 19FortyFive назвал "кошмаром НАТО" возможное появление на вооружении у Турции истребителя пятого поколения Су-57.В статье отмечается, что интерес к российским самолетам обусловлен запретом на поставки из Соединенных Штатов истребителей F-35 Lightning ll, который ввели после приобретения Турцией российских комплексов С-400.Автор напомнил, что Анкара также работает над созданием собственного истребителя Turkish Fighter X (TF-X). По его словам, для реализации проекта может понадобиться российский двигатель P-33, который устанавливают на МиГ-29 и МиГ-35 и потенциально подходящий для TF-X.Поводом для публикации стало недавнее заявление пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова, который заявил о готовности Москвы поставить Анкаре истребители Су-35 и Су-57, а также сотрудничать в вопросе создания турецкого самолета.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название — Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью летать на сверхзвуковой скорости, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

https://ria.ru/20210310/arktika-1600604311.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/nato-1600879767.html

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