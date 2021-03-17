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Биография Константина Косачева
Биография Константина Косачева
Константин Иосифович Косачев родился 17 сентября 1962 года в поселке Мамонтовка Московской области в семье дипломата. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:03
2021-03-17T11:03
константин косачев
справки
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Константин Иосифович Косачев родился 17 сентября 1962 года в поселке Мамонтовка Московской области в семье дипломата. В 1984 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности "специалист по международным отношениям со знанием иностранного языка". Кандидат юридических наук. После окончания института Косачев по распределению был зачислен в центральный аппарат Министерства иностранных дел на должность референта отдела Скандинавских стран.В 1984 году он был направлен в заграничную командировку в город Гетеборг (Швеция), где находился до 1988 года.В 1991-1995 годах работал в дипломатической миссии в Стокгольме, где прошел путь от третьего секретаря до советника посольства РФ в Швеции.В 1995 году Косачев вернулся в МИД РФ и возглавил отдел Финляндии и Швеции, а затем Североевропейское направление во втором Европейском департаменте.С 1998 по 1999 год работал советником, помощником по международным вопросам, заместителя руководителя секретариата председателя правительства РФ. В 1999-2012 годах – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ III, IV, V, VI созывов. В Госдуме был заместителем председателя, председателем комитета по международным делам. В 2004-2012 годах возглавлял делегацию Госдумы РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), был заместителем председателя ПАСЕ.5 марта 2012 года Константин Косачев был назначен главой Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) и спецпредставителем по связям с СНГ. 22 декабря 2014 года – представителем Чувашии в Совете Федерации.25 декабря 2014 года он был утвержден председателем комитета Совета Федерации по международным делам.С 21 сентября 2015 года – член Совета Федерации от правительства Республики Марий Эл. 17 марта 2021 года избран вице-спикером Совета Федерации, он будет курировать международные вопросы. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ (2009).Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (1999).Косачев входит в высший совет политической партии "Единая Россия".Награжден орденами Дружбы (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006), Почета (2012), Александра Невского (2018). В 2018 году отмечен медалью Столыпина П.А. II степени. Командор шведского ордена Полярной звезды (2004). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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константин косачев, справки

Биография Константина Косачева

11:03 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Константин Иосифович Косачев родился 17 сентября 1962 года в поселке Мамонтовка Московской области в семье дипломата.
В 1984 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности "специалист по международным отношениям со знанием иностранного языка". Кандидат юридических наук.
После окончания института Косачев по распределению был зачислен в центральный аппарат Министерства иностранных дел на должность референта отдела Скандинавских стран.
В 1984 году он был направлен в заграничную командировку в город Гетеборг (Швеция), где находился до 1988 года.
В 1991-1995 годах работал в дипломатической миссии в Стокгольме, где прошел путь от третьего секретаря до советника посольства РФ в Швеции.
В 1995 году Косачев вернулся в МИД РФ и возглавил отдел Финляндии и Швеции, а затем Североевропейское направление во втором Европейском департаменте.
С 1998 по 1999 год работал советником, помощником по международным вопросам, заместителя руководителя секретариата председателя правительства РФ.
В 1999-2012 годах – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ III, IV, V, VI созывов. В Госдуме был заместителем председателя, председателем комитета по международным делам.
В 2004-2012 годах возглавлял делегацию Госдумы РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), был заместителем председателя ПАСЕ.
5 марта 2012 года Константин Косачев был назначен главой Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) и спецпредставителем по связям с СНГ.
22 декабря 2014 года – представителем Чувашии в Совете Федерации.
25 декабря 2014 года он был утвержден председателем комитета Совета Федерации по международным делам.
С 21 сентября 2015 года – член Совета Федерации от правительства Республики Марий Эл.
17 марта 2021 года избран вице-спикером Совета Федерации, он будет курировать международные вопросы.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ (2009).
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (1999).
Косачев входит в высший совет политической партии "Единая Россия".
Награжден орденами Дружбы (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006), Почета (2012), Александра Невского (2018).
В 2018 году отмечен медалью Столыпина П.А. II степени.
Командор шведского ордена Полярной звезды (2004).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Константин КосачевСправки
 
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