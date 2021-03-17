https://ria.ru/20210317/korruptsiya-1601655024.html
Путин призвал уделить серьезное внимание борьбе с коррупцией
Путин призвал уделить серьезное внимание борьбе с коррупцией
Владимир Путин призвал Генпрокуратуру сфокусироваться на борьбе с коррупцией в государственном секторе экономики. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:03
2021-03-17T15:03
2021-03-17T17:27
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин призвал Генпрокуратуру сфокусироваться на борьбе с коррупцией в государственном секторе экономики."Прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставления госуслуг, использования муниципального и государственного имущества", — сказал он на ведомственной коллегии.Президент подчеркнул, что прокуратуре нужно выявлять несоответствие в доходах и расходах служащих муниципального и федерального уровня.Также, по его словам, на повестке дня стоит и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступных путем.
https://ria.ru/20210309/korruptsiya-1600432034.html
https://ria.ru/20210302/korruptsiya-1599588718.html
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генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество