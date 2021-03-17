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В России за сутки выписали 10 755 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 10 755 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 10 755 человек после COVID-19, за все время - 4 024 975, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:05
2021-03-17T11:05
2021-03-17T11:05
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 755 человек после COVID-19, за все время - 4 024 975, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 755 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 024 975", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1 595 человек, в Санкт-Петербурге - 997, Подмосковье - 505.
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