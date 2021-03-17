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В России за сутки умерли 427 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 427 человек с COVID-19
За сутки в России подтверждены 427 смертей с COVID-19, за все время - 93 364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:05
2021-03-17T11:05
2021-03-17T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 427 смертей с COVID-19, за все время - 93 364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 427 смертей... За весь период по России умерли 93 364 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 53, Санкт-Петербурге - 30, Подмосковье - 29.
https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601585139.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург