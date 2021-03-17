https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601601463.html

В России за сутки умерли 427 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 427 человек с COVID-19

За сутки в России подтверждены 427 смертей с COVID-19, за все время - 93 364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:05

2021-03-17T11:05

2021-03-17T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 427 смертей с COVID-19, за все время - 93 364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 427 смертей... За весь период по России умерли 93 364 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 53, Санкт-Петербурге - 30, Подмосковье - 29.

https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601585139.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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