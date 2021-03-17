https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601600171.html

В Москве выявили 1201 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 1201 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1201, Санкт-Петербурге - 927, Подмосковье - 436, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:02

2021-03-17T11:02

2021-03-17T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1201, Санкт-Петербурге - 927, Подмосковье - 436, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва 1201, Санкт-Петербург 927, Московская область 436", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по три, Ненецком автономном округе - один.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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