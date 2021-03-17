https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601600171.html
В Москве выявили 1201 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 1201 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1201, Санкт-Петербурге - 927, Подмосковье - 436, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:02
2021-03-17T11:02
2021-03-17T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_bb7bf543e97ab4a64b2140904550fcba.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1201, Санкт-Петербурге - 927, Подмосковье - 436, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва 1201, Санкт-Петербург 927, Московская область 436", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по три, Ненецком автономном округе - один.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f97db77673967600cff3c3eab395451c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург