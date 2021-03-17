https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601573253.html

Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 почти в четыре раза

Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 почти в четыре раза

Люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы, об этом... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T06:07

2021-03-17T06:07

2021-03-17T11:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

лестер

в мире

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы, об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Лестера.Авторы работы проанализировали показатели более 412 тысяч людей из Биобанка Великобритании (база медицинских и генных данных полумиллиона граждан королевства в возрасте от 40 до 69 лет), изучив взаимосвязи между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.Специалисты выяснили, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Кроме того, у людей с нормальным весом, ходящих медленно, в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы COVID-19, чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом.При этом риски оказались одинаково высоки у медлительных людей как с нормальным весом, так и с ожирением.По мнению ученых, люди с быстрым темпом ходьбы имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему, что может оказывать влияние на течение болезни. Однако точная причина полученных результатов все же остается неясной, признали исследователи.

https://ria.ru/20210314/analizy-1601128389.html

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коронавирус covid-19, великобритания, лестер, в мире