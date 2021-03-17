https://ria.ru/20210317/kontrol-1601618110.html

Лондон нанес удар по концепции контроля над вооружениями, заявил Рябков

Лондон нанес удар по концепции контроля над вооружениями, заявил Рябков

Лондон, решив нарастить ядерный потенциал, нанес серьезный удар по самой концепции контроля над вооружениями, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:17

2021-03-17T12:17

2021-03-17T12:17

сергей рябков

великобритания

лондон

сша

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лондон, решив нарастить ядерный потенциал, нанес серьезный удар по самой концепции контроля над вооружениями, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Во вторник была опубликована новая оборонная стратегия Великобритании, в которой отмечается, что в связи с "ростом технологических и доктринальных угроз" Лондон вынужден отказаться от ранее озвученных намерений сократить запасы ядерных вооружений – теперь же количество ядерных боезарядов будет увеличено до 260. При этом "наиболее острой прямой угрозой Великобритании" в документе названа Россия."Ближайший союзник США наносит серьезный удар по самой концепции контроля над вооружениями", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20210316/arsenal-1601546054.html

великобритания

лондон

сша

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сергей рябков, великобритания, лондон, сша, в мире