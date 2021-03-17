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В Подмосковье завели дело после падения снега на коляску с ребенком
В Подмосковье завели дело после падения снега на коляску с ребенком
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения снега с крыши четырехэтажного дома на коляску с... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:56
2021-03-17T09:56
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения снега с крыши четырехэтажного дома на коляску с ребенком в Балашихе, сообщает подмосковный главк СК РФ.По данным следствия, 16 марта в Балашихе с крыши дома на проспекте Ленина снег упал на коляску с полуторагодовалой девочкой. Как сообщалось, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб лба."Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования ребенка упавшим с крыши снегом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в релизе.Следователи провели осмотр места, опросили сотрудников управляющей компании, а также истребовали документацию об уборке снега с крыши дома.
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балашиха
московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье завели дело после падения снега на коляску с ребенком

09:56 17.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения снега с крыши четырехэтажного дома на коляску с ребенком в Балашихе, сообщает подмосковный главк СК РФ.
По данным следствия, 16 марта в Балашихе с крыши дома на проспекте Ленина снег упал на коляску с полуторагодовалой девочкой. Как сообщалось, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб лба.
"Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования ребенка упавшим с крыши снегом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в релизе.
Следователи провели осмотр места, опросили сотрудников управляющей компании, а также истребовали документацию об уборке снега с крыши дома.
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Следственный комитет России (СК РФ)БалашихаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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