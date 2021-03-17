https://ria.ru/20210317/kolyaska-1601588030.html

В Подмосковье завели дело после падения снега на коляску с ребенком

В Подмосковье завели дело после падения снега на коляску с ребенком

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения снега с крыши четырехэтажного дома на коляску с... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:56

2021-03-17T09:56

2021-03-17T09:56

следственный комитет россии (ск рф)

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения снега с крыши четырехэтажного дома на коляску с ребенком в Балашихе, сообщает подмосковный главк СК РФ.По данным следствия, 16 марта в Балашихе с крыши дома на проспекте Ленина снег упал на коляску с полуторагодовалой девочкой. Как сообщалось, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб лба."Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования ребенка упавшим с крыши снегом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в релизе.Следователи провели осмотр места, опросили сотрудников управляющей компании, а также истребовали документацию об уборке снега с крыши дома.

https://ria.ru/20210216/krysha-1597635695.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия