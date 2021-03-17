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В Самаре женщина прыгнула за упавшим в канализационный колодец сыном
В Самаре женщина прыгнула за упавшим в канализационный колодец сыном
Мальчик упал в открытый канализационный колодец в Самаре, его мама прыгнула за ним, в настоящее время оба госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба ООО... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:16
2021-03-17T11:16
следственный комитет россии (ск рф)
самара
происшествия
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Мальчик упал в открытый канализационный колодец в Самаре, его мама прыгнула за ним, в настоящее время оба госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба ООО "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара"), которое является единым оператором водоснабжения и водоответвления в городе."Шестнадцатого марта около 16.00 (15.00 мск) по адресу: г. Самара, ул. Тихвинская, 24 произошел несчастный случай: мальчик дошкольного возраста упал в канализационный колодец, с которого была украдена крышка. Его мама, пытаясь помочь, прыгнула за ним", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы компании, женщина и ее сын сейчас находятся под наблюдением врачей. В компании отметили, что 17 февраля на месте происшествия устраняли засор, крышка была на месте, колодец находился в рабочем состоянии. Шестнадцатого марта выяснилось, что украдена крышка не только с колодца, в который упал ребенок, но и с трех тепловых камер, находящихся рядом.СК РФ в свою очередь сообщил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". По данным следствия, пострадал ребенок 2016 года рождения.В "РКС-Самара" добавили, что по состоянию на утро 17 марта, все колодцы и тепловые камеры закрыты. Также подано заявление в правоохранительные органы о розыске злоумышленников, по чьей вине произошел несчастный случай.
https://ria.ru/20210303/yama-1599699388.html
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следственный комитет россии (ск рф), самара, происшествия

В Самаре женщина прыгнула за упавшим в канализационный колодец сыном

11:16 17.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Мальчик упал в открытый канализационный колодец в Самаре, его мама прыгнула за ним, в настоящее время оба госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба ООО "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара"), которое является единым оператором водоснабжения и водоответвления в городе.
"Шестнадцатого марта около 16.00 (15.00 мск) по адресу: г. Самара, ул. Тихвинская, 24 произошел несчастный случай: мальчик дошкольного возраста упал в канализационный колодец, с которого была украдена крышка. Его мама, пытаясь помочь, прыгнула за ним", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы компании, женщина и ее сын сейчас находятся под наблюдением врачей. В компании отметили, что 17 февраля на месте происшествия устраняли засор, крышка была на месте, колодец находился в рабочем состоянии. Шестнадцатого марта выяснилось, что украдена крышка не только с колодца, в который упал ребенок, но и с трех тепловых камер, находящихся рядом.
СК РФ в свою очередь сообщил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". По данным следствия, пострадал ребенок 2016 года рождения.
В "РКС-Самара" добавили, что по состоянию на утро 17 марта, все колодцы и тепловые камеры закрыты. Также подано заявление в правоохранительные органы о розыске злоумышленников, по чьей вине произошел несчастный случай.
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