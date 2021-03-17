https://ria.ru/20210317/klesch-1601571504.html

Россиян предупредили о клещевой угрозе

Россиян предупредили о клещевой угрозе

Готовиться к весенней активизации клещей нужно заранее. Как обезопасить себя от опасных укусов, рассказала в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T04:10

2021-03-17T04:10

2021-03-17T04:21

клещ

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Готовиться к весенней активизации клещей нужно заранее. Как обезопасить себя от опасных укусов, рассказала в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.В некоторых регионах подготовку к сезону клещей стоит начинать с прививки от клещевого энцефалита – опасной вирусной инфекции, которой можно заболеть после укуса клеща или заразиться через сырое молоко коз и коров, отметила представитель Роспортебнадзора. По ее словам, прививаться целесообразно тем, кто живет, например, в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях, а вот жителям Москвы прививка не нужна, так как эта территория не объявлена эндемичной по энцефалиту. Но меры безопасности соблюдать нужно в любом случае, так как клещи переносят разные инфекции и не от всех есть вакцины, предупредила Наталья Шашина. "Наиболее распространенная сейчас инфекция – клещевой боррелиоз. Это бактериальная инфекция, случаев заболевания ею гораздо больше, чем энцефалита. Есть и другие. Причем один клещ может передать сразу две инфекции", – отметила специалист Роспотребнадзора. Чтобы избежать возможного укуса клеща, важно осторожно себя вести на опасной территории и правильно одеваться: длинные брюки заправлять в носки с плотной резинкой, а рубашку заправлять в брюки. "Ткань может быть любой, клещи через ткань никогда не кусают, но как только они попадают под одежду, начинается место поиска для присасывания. Вирус передается в течение первых пяти минут, а боррелии – около 18 часов", – сказала Наталья Шашина в интервью радио Sputnik.Если клещ попал на тело, нужно стараться снять его как можно быстрее и отнести на анализ, посоветовала специалист Роспотребнадзора.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/klesch-1601535835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещ, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество