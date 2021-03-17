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Россиян предупредили о клещевой угрозе
Россиян предупредили о клещевой угрозе
Готовиться к весенней активизации клещей нужно заранее. Как обезопасить себя от опасных укусов, рассказала в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T04:10
2021-03-17T04:10
2021-03-17T04:21
клещ
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Готовиться к весенней активизации клещей нужно заранее. Как обезопасить себя от опасных укусов, рассказала в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.В некоторых регионах подготовку к сезону клещей стоит начинать с прививки от клещевого энцефалита – опасной вирусной инфекции, которой можно заболеть после укуса клеща или заразиться через сырое молоко коз и коров, отметила представитель Роспортебнадзора. По ее словам, прививаться целесообразно тем, кто живет, например, в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях, а вот жителям Москвы прививка не нужна, так как эта территория не объявлена эндемичной по энцефалиту. Но меры безопасности соблюдать нужно в любом случае, так как клещи переносят разные инфекции и не от всех есть вакцины, предупредила Наталья Шашина. "Наиболее распространенная сейчас инфекция – клещевой боррелиоз. Это бактериальная инфекция, случаев заболевания ею гораздо больше, чем энцефалита. Есть и другие. Причем один клещ может передать сразу две инфекции", – отметила специалист Роспотребнадзора. Чтобы избежать возможного укуса клеща, важно осторожно себя вести на опасной территории и правильно одеваться: длинные брюки заправлять в носки с плотной резинкой, а рубашку заправлять в брюки. "Ткань может быть любой, клещи через ткань никогда не кусают, но как только они попадают под одежду, начинается место поиска для присасывания. Вирус передается в течение первых пяти минут, а боррелии – около 18 часов", – сказала Наталья Шашина в интервью радио Sputnik.Если клещ попал на тело, нужно стараться снять его как можно быстрее и отнести на анализ, посоветовала специалист Роспотребнадзора.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/klesch-1601535835.html
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клещ, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Готовиться к весенней активизации клещей
нужно заранее. Как обезопасить себя от опасных укусов, рассказала в интервью радио Sputnik
ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.
В некоторых регионах подготовку к сезону клещей стоит начинать с прививки от клещевого энцефалита – опасной вирусной инфекции, которой можно заболеть после укуса клеща или заразиться через сырое молоко коз и коров, отметила представитель Роспортебнадзора.
"Почему надо начинать заранее – в первый сезон нужно сделать две прививки, между ними желательно подождать два месяца или в экстренном случае две недели. При этом не каждая территория является эндемичной по клещевому энцефалиту, хотя это наиболее тяжелое заболевание, в ряде случаев приводящее к инвалидности", – сказала Наталья Шашина.
По ее словам, прививаться целесообразно тем, кто живет, например, в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях, а вот жителям Москвы прививка не нужна, так как эта территория не объявлена эндемичной по энцефалиту. Но меры безопасности соблюдать нужно в любом случае, так как клещи переносят разные инфекции и не от всех есть вакцины, предупредила Наталья Шашина.
"Наиболее распространенная сейчас инфекция – клещевой боррелиоз. Это бактериальная инфекция, случаев заболевания ею гораздо больше, чем энцефалита. Есть и другие. Причем один клещ может передать сразу две инфекции", – отметила специалист Роспотребнадзора.
Чтобы избежать возможного укуса клеща, важно осторожно себя вести на опасной территории и правильно одеваться: длинные брюки заправлять в носки с плотной резинкой, а рубашку заправлять в брюки.
"Ткань может быть любой, клещи через ткань никогда не кусают, но как только они попадают под одежду, начинается место поиска для присасывания. Вирус передается в течение первых пяти минут, а боррелии – около 18 часов", – сказала Наталья Шашина в интервью радио Sputnik.
Если клещ попал на тело, нужно стараться снять его как можно быстрее и отнести на анализ, посоветовала специалист Роспотребнадзора
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