https://ria.ru/20210317/kinologi-1601627982.html
Кинологи рассказали, на что обратить внимание при покупке щенка
Кинологи рассказали, на что обратить внимание при покупке щенка
Российская кинологическая федерация (РКФ) составила чек-лист ответственного собаковода: от выбора породы до регулярных походов к ветеринару. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:01
2021-03-17T13:01
2021-03-17T13:01
российская кинологическая федерация (ркф)
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) составила чек-лист ответственного собаковода: от выбора породы до регулярных походов к ветеринару."Когда заводишь собаку, то изначально понимаешь, что четвероногий любимец – это только твоя забота как минимум на 15 лет. И это не только кормление и ежедневные прогулки. Собака должна быть воспитанной и знать хотя бы основные команды, за ее здоровьем нужно регулярно следить, тратить деньги на средства по уходу и покупку корма. Поэтому тем, кто хочет завести собаку, необходимо очень хорошо все обдумать, ведь ответственный владелец – это не просто статус, это ежедневная работа, которая всегда вознаграждается счастливым вилянием хвоста любимой собаки", - рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.Первым пунктом чек-листа он назвал вдумчивый подход к выбору породы, поскольку ответственный собаковод, выбирая породу, знает, для каких целей ему нужна собака: для охраны дома, для совместных занятий спортом, для уютных вечеров или для выставочной деятельности. Прежде, чем взять собаку домой, такой хозяин воспользуется специализированными книгами и сайтами.Вторым пунктом Голубев назвал проверку необходимых документов и клейма. У собаки должен быть ветеринарный паспорт международного образца с отметками о первичной вакцинации, а также указаны даты обработки от паразитов, клеймо для идентификации породистых собак в Российской кинологической федерации. "Нередко в дополнение к клеймению заводчики чипируют щенков (наличие чипа особенно важно для тех, кто планирует путешествовать с питомцем)", - пояснил глава РКФ.Помимо того, из документов у щенка должна быть метрика – аналог свидетельства о рождении, и родословная - подтверждающая, что собака является чистопородной и что она зарегистрирована во Всероссийской единой родословной книге РКФ.Третьим пунктом кинолог назвал регулярные занятия. Дрессировать собаку надо начинать с первых минут ее появления в доме. "Она должна как можно раньше усвоить те правила, по которым вы будете с ней жить", - рассказал Голубев.Каждая собака, по его словам, должна обладать базовыми навыками: знать свою кличку и запрещающую команду, уметь ходить на поводке, носить намордник, подходить и уметь останавливаться по команде.Четвертым пунктом Голубев назвал необходимость надежной экипировки собаки и выполнение правил поведения в общественных местах. Собака должна всегда быть на поводке и в ошейнике, на который прикреплен жетон, с указанием клички собаки, адреса владельца и телефона. Это облегчит поиски, если питомец потеряется.Также он отметил, что ответственный владелец всегда убирает за своей собакой во время прогулки.Пятым пунктом чек-листа глава РКФ назвал плановые походы к ветеринару. "Нужно понимать, что важнее всего думать на несколько ходов вперед и не дожидаться серьёзных проблем со здоровьем любимца. Для этого достаточно несколько раз в год посещать ветеринарного врача для проверки", - рассказал он.
https://ria.ru/20210121/sobaki-1593938739.html
https://ria.ru/20210306/sobaki-1600170652.html
https://ria.ru/20210226/sobaki-1599028840.html
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российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, общество
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ)
составила чек-лист ответственного собаковода: от выбора породы до регулярных походов к ветеринару.
"Когда заводишь собаку, то изначально понимаешь, что четвероногий любимец – это только твоя забота как минимум на 15 лет. И это не только кормление и ежедневные прогулки. Собака должна быть воспитанной и знать хотя бы основные команды, за ее здоровьем нужно регулярно следить, тратить деньги на средства по уходу и покупку корма. Поэтому тем, кто хочет завести собаку, необходимо очень хорошо все обдумать, ведь ответственный владелец – это не просто статус, это ежедневная работа, которая всегда вознаграждается счастливым вилянием хвоста любимой собаки", - рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев
.
Первым пунктом чек-листа он назвал вдумчивый подход к выбору породы, поскольку ответственный собаковод, выбирая породу, знает, для каких целей ему нужна собака: для охраны дома, для совместных занятий спортом, для уютных вечеров или для выставочной деятельности. Прежде, чем взять собаку домой, такой хозяин воспользуется специализированными книгами и сайтами.
Вторым пунктом Голубев назвал проверку необходимых документов и клейма. У собаки должен быть ветеринарный паспорт международного образца с отметками о первичной вакцинации, а также указаны даты обработки от паразитов, клеймо для идентификации породистых собак в Российской кинологической федерации. "Нередко в дополнение к клеймению заводчики чипируют щенков (наличие чипа особенно важно для тех, кто планирует путешествовать с питомцем)", - пояснил глава РКФ.
Помимо того, из документов у щенка должна быть метрика – аналог свидетельства о рождении, и родословная - подтверждающая, что собака является чистопородной и что она зарегистрирована во Всероссийской единой родословной книге РКФ.
Третьим пунктом кинолог назвал регулярные занятия. Дрессировать собаку надо начинать с первых минут ее появления в доме. "Она должна как можно раньше усвоить те правила, по которым вы будете с ней жить", - рассказал Голубев.
Каждая собака, по его словам, должна обладать базовыми навыками: знать свою кличку и запрещающую команду, уметь ходить на поводке, носить намордник, подходить и уметь останавливаться по команде.
Четвертым пунктом Голубев назвал необходимость надежной экипировки собаки и выполнение правил поведения в общественных местах. Собака должна всегда быть на поводке и в ошейнике, на который прикреплен жетон, с указанием клички собаки, адреса владельца и телефона. Это облегчит поиски, если питомец потеряется.
"Не допускается свободный выгул собаки в общественном месте, владелец отпускает питомца с поводка лишь на предназначенной для выгула площадке. В общественном транспорте допускается перевозить животных в переносках или в намордниках, ошейниках и на поводках. Если вы обладатель собаки, порода которой отнесена к числу потенциально опасных, вам необходимо выводить животное на улицу исключительно на поводке, в ошейнике и наморднике. Без намордников они могут гулять только на закрытых территориях, которые принадлежат их хозяевам", - рассказал Голубев.
Также он отметил, что ответственный владелец всегда убирает за своей собакой во время прогулки.
Пятым пунктом чек-листа глава РКФ назвал плановые походы к ветеринару. "Нужно понимать, что важнее всего думать на несколько ходов вперед и не дожидаться серьёзных проблем со здоровьем любимца. Для этого достаточно несколько раз в год посещать ветеринарного врача для проверки", - рассказал он.