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СМИ узнали, когда завершится сериал "Убивая Еву"
СМИ узнали, когда завершится сериал "Убивая Еву"
СМИ узнали, что сериал "Убивая Еву" с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях завершится четвертым сезоном в 2022-м году, сообщает Deadline. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T00:40
2021-03-17T00:40
2021-03-17T00:40
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что сериал "Убивая Еву" с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях завершится четвертым сезоном в 2022-м году, сообщает Deadline. По информации издания, к съемкам новых серий, которых будет восемь, в Великобритании и других европейских странах должны приступить в начале этого лета. В Deadline отмечают, что ведущим исполнительным продюсером и сценаристом предстоящего сезона станет Лора Нил, известная по работе над драматическим телесериалом "Половое воспитание". Вместе с ней продюсировать проект будут Фиби Уоллер-Бридж, Сандра О, Салли Вудворд Джентл, Ли Моррис, Джина Мингаччи и Дэймон Томас. В телесериале действие разворачивается вокруг следователя Евы Поластри (Сандра О) и психопатичной наемной убийцы Вилланель (Джоди Комер), которые устраивают охоту друг на друга. Первый сезон вышел 2018 году. Премьера третьего состоялась в апреле прошлого года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , лучшие фильмы, сандра о, великобритания, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
СМИ узнали, что сериал "Убивая Еву" с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях завершится четвертым сезоном в 2022-м году, сообщает
Deadline.
По информации издания, к съемкам новых серий, которых будет восемь, в Великобритании и других европейских странах должны приступить в начале этого лета.
В Deadline отмечают, что ведущим исполнительным продюсером и сценаристом предстоящего сезона станет Лора Нил, известная по работе над драматическим телесериалом "Половое воспитание". Вместе с ней продюсировать проект будут Фиби Уоллер-Бридж, Сандра О, Салли Вудворд Джентл, Ли Моррис, Джина Мингаччи и Дэймон Томас.
В телесериале действие разворачивается вокруг следователя Евы Поластри (Сандра О) и психопатичной наемной убийцы Вилланель (Джоди Комер), которые устраивают охоту друг на друга.
Первый сезон вышел 2018 году. Премьера третьего состоялась в апреле прошлого года.