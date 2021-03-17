https://ria.ru/20210317/killingeve-1601538623.html

СМИ узнали, когда завершится сериал "Убивая Еву"

СМИ узнали, когда завершится сериал "Убивая Еву"

СМИ узнали, что сериал "Убивая Еву" с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях завершится четвертым сезоном в 2022-м году, сообщает Deadline. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T00:40

2021-03-17T00:40

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что сериал "Убивая Еву" с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях завершится четвертым сезоном в 2022-м году, сообщает Deadline. По информации издания, к съемкам новых серий, которых будет восемь, в Великобритании и других европейских странах должны приступить в начале этого лета. В Deadline отмечают, что ведущим исполнительным продюсером и сценаристом предстоящего сезона станет Лора Нил, известная по работе над драматическим телесериалом "Половое воспитание". Вместе с ней продюсировать проект будут Фиби Уоллер-Бридж, Сандра О, Салли Вудворд Джентл, Ли Моррис, Джина Мингаччи и Дэймон Томас. В телесериале действие разворачивается вокруг следователя Евы Поластри (Сандра О) и психопатичной наемной убийцы Вилланель (Джоди Комер), которые устраивают охоту друг на друга. Первый сезон вышел 2018 году. Премьера третьего состоялась в апреле прошлого года.

https://ria.ru/20200515/1571443900.html

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