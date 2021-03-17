https://ria.ru/20210317/khram-1601716757.html

Решения о масочном режиме в храмах РПЦ принимают санитарные службы

Решения о масочном режиме в храмах РПЦ принимают санитарные службы

Решение об отмене масочного режима в храмах Русской православной церкви принимают санитарные службы, и пока есть соответствующие правила, их надо соблюдать,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T20:35

2021-03-17T20:35

2021-03-17T20:35

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

владимир легойда

здоровье - общество

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Решение об отмене масочного режима в храмах Русской православной церкви принимают санитарные службы, и пока есть соответствующие правила, их надо соблюдать, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Есть соответствующие санитарные службы, которые не по своему субъективному мнению принимают решение, а исходя из объективных данных - понимания эпидемиологической ситуации и врачебных рекомендаций", - сказал Легойда на пресс-конференции, прошедшей в среду в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что cвященноначалие ранее дало указания о введении в храмах РПЦ санитарных норм, в том числе о ношении масок."Мы прекрасно понимаем, что от храма к храму (ситуация с выполнением масочного режима – ред.) может отличаться. Не будет открытием сказать, что в конечном итоге почти все или многое определяется позицией настоятеля (прихода – ред.). Понятно, что это (ношение масок – ред.) неудобно, что люди устали, но пока есть общие правила, надо их соблюдать", - подчеркнул представитель Русской церкви.Он отметил, что по его наблюдениям, в общественных местах стало появляться "ощутимо больше людей без масок"."Понятно, что многие переболели, привились и продолжают прививаться. Возможно, эти люди считают, что им ничего не грозит. Есть такое предположение, оно обсуждается, что даже переболевший человек может быть носителем, то есть он может представлять потенциальную угрозу. Так почему же тогда ты ради другого человека не наденешь эту маску? Ты же не один", - заключил представитель Русской церкви.Ранее он отметил, что преждевременно говорить, какими будут на Пасху санитарные ограничения в храмах Русской православной церкви.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. В 2020 году в ряде регионов России по рекомендации санитарных властей пасхальные богослужения в храмах РПЦ совершались без участия прихожан.

https://ria.ru/20210315/post-1601183415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, владимир легойда, здоровье - общество, русская православная церковь