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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210317/khram-1601700081.html
Ограничения в храмах на Пасху обсуждать преждевременно, отметили в РПЦ
Ограничения в храмах на Пасху обсуждать преждевременно, отметили в РПЦ
Пока рано говорить, какими будут санитарные ограничения в храмах Русской православной церкви на Пасху, заявил в среду председатель синодального отдела... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:34
2021-03-17T18:34
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пока рано говорить, какими будут санитарные ограничения в храмах Русской православной церкви на Пасху, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Об этом он рассказал во время пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Отвечая на вопрос, прогнозируют ли в Русской церкви сохранение ограничений или появление новых на Пасху в связи с пандемией, в частности, ограничение числа верующих, которые могут присутствовать в храме из-за требований о соблюдении дистанции, а также масочный режим, Легойа отметил, что говорить об этом рано."Поскольку мы находимся на первой неделе (Великого – ред.) поста, преждевременно говорить о ситуации. Думаю, даже эпидемиологи не скажут, какой она будет точно. Есть прогнозы, но их могут давать только профессионалы в этой области. Давайте подождем, впереди еще долгий путь", - сказал Легойда.В свою очередь председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон призвал верующих молиться, чтобы они смогли встретить Пасху в храмах."Я предложил бы всем усердно молиться о том, чтобы мы не лишились и в этом году (возможности – ред.) посетить (храмы – ред.) на Пасху. Это зависит не только от наших действий, но и от того, как мы будем обращаться к Богу. Пост был не только временем покаяния. Все, что происходит на земле, связано с грехами человеческими. Поэтому всегда во время эпидемий люди каялись, молились Богу о помощи. Наверное, каждый должен просить об этом Богу и исправляться", - заключил иерарх.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. В 2020 году в ряде регионов России по рекомендации санитарных властей пасхальные богослужения в храмах РПЦ совершались без участия прихожан.
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религия, московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь

Ограничения в храмах на Пасху обсуждать преждевременно, отметили в РПЦ

18:34 17.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя закрыт для посещения
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пока рано говорить, какими будут санитарные ограничения в храмах Русской православной церкви на Пасху, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Отвечая на вопрос, прогнозируют ли в Русской церкви сохранение ограничений или появление новых на Пасху в связи с пандемией, в частности, ограничение числа верующих, которые могут присутствовать в храме из-за требований о соблюдении дистанции, а также масочный режим, Легойа отметил, что говорить об этом рано.
"Поскольку мы находимся на первой неделе (Великого – ред.) поста, преждевременно говорить о ситуации. Думаю, даже эпидемиологи не скажут, какой она будет точно. Есть прогнозы, но их могут давать только профессионалы в этой области. Давайте подождем, впереди еще долгий путь", - сказал Легойда.
В свою очередь председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон призвал верующих молиться, чтобы они смогли встретить Пасху в храмах.
"Я предложил бы всем усердно молиться о том, чтобы мы не лишились и в этом году (возможности – ред.) посетить (храмы – ред.) на Пасху. Это зависит не только от наших действий, но и от того, как мы будем обращаться к Богу. Пост был не только временем покаяния. Все, что происходит на земле, связано с грехами человеческими. Поэтому всегда во время эпидемий люди каялись, молились Богу о помощи. Наверное, каждый должен просить об этом Богу и исправляться", - заключил иерарх.
Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. В 2020 году в ряде регионов России по рекомендации санитарных властей пасхальные богослужения в храмах РПЦ совершались без участия прихожан.
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