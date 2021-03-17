https://ria.ru/20210317/kazn-1601644632.html

В СПЧ выступили против возвращения смертной казни

В СПЧ выступили против возвращения смертной казни

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов считает, что запрос в обществе на отмену моратория на смертную казнь РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:17

2021-03-17T14:17

2021-03-17T14:17

александр точенов

вциом

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов считает, что запрос в обществе на отмену моратория на смертную казнь появляется из-за громких судебных дел и выхода на свободу опасных преступников, однако возвращать такую меру наказания пока не надо.Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги."Это небольшая доля... Но люди об этом (смертной казни) помнят, потому что, к сожалению, тяжкие преступления совершаются, и они на слуху. На мелочь мы не обращаем внимание, а на серьезные вещи мы смотрим, конечно. И, когда выходят на свободу системные насильники и убийцы, это вызывает вопрос, а что дальше будет. Конечно, все боятся за себя, за своих близких и родных", - сказал РИА Новости Точенов.По его словам, есть некоторые вещи, которые требуют серьезного наказания, но, с другой стороны, мы не вправе лишать жизни человека, не мы ее давали."Надо соблюдать, придерживаться, наверное, все-таки общепринятых мировых ценностей, моратория на смертную казнь. Но совершенно ее исключать нельзя... (Сейчас) меры лишения свободы должны соответствовать тем статьям, где предусматривается смертная казнь", - пояснил он.Ответственный секретарь СПЧ подчеркнул, что также об отмене моратория на смертную казнь пока говорить рано, потому что судебная система не везде работает гладко и правоохранительные органы допускают ошибки."Сначала все это надо сделать, а потом уже можно подумать и говорить, что сбоя не будет, невиновного не лишат жизни", - заключил он.

https://ria.ru/20210317/vtsiom-1601570558.html

https://ria.ru/20210218/kazn-1597986296.html

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александр точенов, вциом, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество