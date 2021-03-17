https://ria.ru/20210317/kazakhstan-1601608504.html
Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями
Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями слухи о том, что РФ хотела бы присоединить к себе Казахстан. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:29
2021-03-17T11:29
2021-03-17T11:33
сергей шойгу
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:324:2774:1884_1920x0_80_0_0_968c7a788dee7e095edd5fae938a4279.jpg
АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями слухи о том, что РФ хотела бы присоединить к себе Казахстан."Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий! ...Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году", - сказал он в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Министр обороны также напомнил, что между Казахстаном и Россией подписан договор о границе, у двух стран "прекрасные отношения".
https://ria.ru/20210304/neft-1599990459.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_974124d90840fb30fa04e9359b679e25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, казахстан, в мире