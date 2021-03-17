https://ria.ru/20210317/kazakhstan-1601608504.html

Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями

Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями слухи о том, что РФ хотела бы присоединить к себе Казахстан. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:29

2021-03-17T11:29

2021-03-17T11:33

сергей шойгу

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями слухи о том, что РФ хотела бы присоединить к себе Казахстан."Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий! ...Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году", - сказал он в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Министр обороны также напомнил, что между Казахстаном и Россией подписан договор о границе, у двух стран "прекрасные отношения".

https://ria.ru/20210304/neft-1599990459.html

казахстан

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2021

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сергей шойгу, казахстан, в мире