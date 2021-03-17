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Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями
Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями слухи о том, что РФ хотела бы присоединить к себе Казахстан. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:29
2021-03-17T11:33
сергей шойгу
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями слухи о том, что РФ хотела бы присоединить к себе Казахстан."Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий! ...Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году", - сказал он в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Министр обороны также напомнил, что между Казахстаном и Россией подписан договор о границе, у двух стран "прекрасные отношения".
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сергей шойгу, казахстан, в мире

Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями

11:29 17.03.2021 (обновлено: 11:33 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями слухи о том, что РФ хотела бы присоединить к себе Казахстан.
"Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий! ...Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году", - сказал он в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Министр обороны также напомнил, что между Казахстаном и Россией подписан договор о границе, у двух стран "прекрасные отношения".
Оператор по добыче нефти - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 20:00
ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти России и Казахстана
 
Сергей ШойгуКазахстанВ мире
 
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