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На Украине заявили, что Одесса находится на грани техногенной катастрофы
На Украине заявили, что Одесса находится на грани техногенной катастрофы
Прорыв дамбы Хаджибейского лимана может уничтожить или затопить часть Одессы. Об этом на брифинге в Верховной раде сообщила депутат от "Оппозиционной платформы... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:40
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одесса
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Прорыв дамбы Хаджибейского лимана может уничтожить или затопить часть Одессы. Об этом на брифинге в Верховной раде сообщила депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Татьяна Плачкова.По ее словам, дамбой никто не занимается уже двадцать лет и она держится "на авось". Плачкова заявила, что ее прорыв приведет к техногенной и экологической катастрофе, поскольку вода уничтожит центральную часть Суворовского района.При этом она отметила, что в мэрии даже не знают, кому принадлежит сооружение. По словам Плачковой, в Укравтодоре заявляют, что не имеют никакого отношения к дамбе, поэтому не ремонтируют ее.
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оппозиционная платформа - за жизнь, одесса, украина

На Украине заявили, что Одесса находится на грани техногенной катастрофы

17:40 17.03.2021 (обновлено: 20:32 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Сергей Поляков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Прорыв дамбы Хаджибейского лимана может уничтожить или затопить часть Одессы. Об этом на брифинге в Верховной раде сообщила депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Татьяна Плачкова.
"Каждый из вас знает, что такое Хаджибейский лиман. Это северо-западная часть Черного моря, 560 миллионов кубических метров воды площадью 112 квадратных километров. Каждый понимает, какое значение имеет дамба, удерживающая весь этот водоем", — отметила депутат.
По ее словам, дамбой никто не занимается уже двадцать лет и она держится "на авось". Плачкова заявила, что ее прорыв приведет к техногенной и экологической катастрофе, поскольку вода уничтожит центральную часть Суворовского района.
При этом она отметила, что в мэрии даже не знают, кому принадлежит сооружение. По словам Плачковой, в Укравтодоре заявляют, что не имеют никакого отношения к дамбе, поэтому не ремонтируют ее.
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