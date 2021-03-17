https://ria.ru/20210317/katastrofa-1601690224.html

На Украине заявили, что Одесса находится на грани техногенной катастрофы

На Украине заявили, что Одесса находится на грани техногенной катастрофы

Прорыв дамбы Хаджибейского лимана может уничтожить или затопить часть Одессы. Об этом на брифинге в Верховной раде сообщила депутат от "Оппозиционной платформы... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:40

2021-03-17T17:40

2021-03-17T20:32

оппозиционная платформа - за жизнь

одесса

украина

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Прорыв дамбы Хаджибейского лимана может уничтожить или затопить часть Одессы. Об этом на брифинге в Верховной раде сообщила депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Татьяна Плачкова.По ее словам, дамбой никто не занимается уже двадцать лет и она держится "на авось". Плачкова заявила, что ее прорыв приведет к техногенной и экологической катастрофе, поскольку вода уничтожит центральную часть Суворовского района.При этом она отметила, что в мэрии даже не знают, кому принадлежит сооружение. По словам Плачковой, в Укравтодоре заявляют, что не имеют никакого отношения к дамбе, поэтому не ремонтируют ее.

https://ria.ru/20210211/predosterezhenie-1596929310.html

одесса

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, одесса, украина