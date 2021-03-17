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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210317/kapellany-1601699724.html
В РПЦ рассчитывают на появление больничных капелланов в России
В РПЦ рассчитывают на появление больничных капелланов в России
Больничные священники сейчас очень востребованы в России, в Церкви ведут переговоры с властями о создании института больничных капелланов, заявил в среду... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:32
2021-03-17T19:57
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
здоровье - общество
татьяна голикова
москва
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Больничные священники сейчас очень востребованы в России, в Церкви ведут переговоры с властями о создании института больничных капелланов, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.Он напомнил, что в начале пандемии больницы закрылись для священников и "человек в красной зоне не мог пригласить к себе священника, исповедаться перед смертью, причаститься"."Это была тяжелая ситуация. И слава Богу, что за время пандемии эта ситуация изменилась. Сейчас у нас ведутся конструктивные и очень важные переговоры и с департаментом здравоохранения (Москвы – ред.), и с Минздравом (России – ред.). Нас поддерживает Татьяна Голикова. Мы планируем сделать конференцию, которая обобщит международный опыт, и, может быть, в конце концов, у нас появятся больничные капелланы. Как во всем цивилизованном мире есть служение священников в больнице", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что священническое служение стало очень востребовано в больницах. "И врачи тоже в этом нуждаются, задают вопросы (священникам – ред.), рассказывают о своих трудностях", - отметил представитель Русской церкви.В Москве уже есть группа больничных священников, которые за время пандемии совершили более 1,7 тысячи выездов в 57 учреждений московского региона, около 70% из них – в реанимацию, к умирающим, отметил иерарх."Сейчас в среднем эти священники совершают девять выездов в день. Для огромной Москвы это, наверное, немного. Есть благословение святейшего патриарха (Московского и вся Руси Кирилла – ред.) разработать специальные курсы для (больничных – ред.) священников. Мы их опробуем в Москве, потом проведем онлайн для наших епархий. В этих курсах примут участие представители депздрава Москвы и Минздрава России, врачи-эпидемиологи, соцработники, психологи, чтобы подготовленный священник мог прийти в больницу, и чтобы был регламент посещения больниц", - рассказал епископ.
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религия, московский патриархат, здоровье - общество, татьяна голикова, москва

В РПЦ рассчитывают на появление больничных капелланов в России

18:32 17.03.2021 (обновлено: 19:57 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСвященник отец Иоанн посещает Анну Одинокову, болеющую Ковид-19, у нее дома
Священник отец Иоанн посещает Анну Одинокову, болеющую Ковид-19, у нее дома - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Больничные священники сейчас очень востребованы в России, в Церкви ведут переговоры с властями о создании института больничных капелланов, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Он напомнил, что в начале пандемии больницы закрылись для священников и "человек в красной зоне не мог пригласить к себе священника, исповедаться перед смертью, причаститься".
"Это была тяжелая ситуация. И слава Богу, что за время пандемии эта ситуация изменилась. Сейчас у нас ведутся конструктивные и очень важные переговоры и с департаментом здравоохранения (Москвы – ред.), и с Минздравом (России – ред.). Нас поддерживает Татьяна Голикова. Мы планируем сделать конференцию, которая обобщит международный опыт, и, может быть, в конце концов, у нас появятся больничные капелланы. Как во всем цивилизованном мире есть служение священников в больнице", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что священническое служение стало очень востребовано в больницах. "И врачи тоже в этом нуждаются, задают вопросы (священникам – ред.), рассказывают о своих трудностях", - отметил представитель Русской церкви.
В Москве уже есть группа больничных священников, которые за время пандемии совершили более 1,7 тысячи выездов в 57 учреждений московского региона, около 70% из них – в реанимацию, к умирающим, отметил иерарх.
"Сейчас в среднем эти священники совершают девять выездов в день. Для огромной Москвы это, наверное, немного. Есть благословение святейшего патриарха (Московского и вся Руси Кирилла – ред.) разработать специальные курсы для (больничных – ред.) священников. Мы их опробуем в Москве, потом проведем онлайн для наших епархий. В этих курсах примут участие представители депздрава Москвы и Минздрава России, врачи-эпидемиологи, соцработники, психологи, чтобы подготовленный священник мог прийти в больницу, и чтобы был регламент посещения больниц", - рассказал епископ.
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