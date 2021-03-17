https://ria.ru/20210317/kapellany-1601699724.html

В РПЦ рассчитывают на появление больничных капелланов в России

В РПЦ рассчитывают на появление больничных капелланов в России

Больничные священники сейчас очень востребованы в России, в Церкви ведут переговоры с властями о создании института больничных капелланов, заявил в среду... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:32

2021-03-17T18:32

2021-03-17T19:57

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

здоровье - общество

татьяна голикова

москва

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Больничные священники сейчас очень востребованы в России, в Церкви ведут переговоры с властями о создании института больничных капелланов, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.Он напомнил, что в начале пандемии больницы закрылись для священников и "человек в красной зоне не мог пригласить к себе священника, исповедаться перед смертью, причаститься"."Это была тяжелая ситуация. И слава Богу, что за время пандемии эта ситуация изменилась. Сейчас у нас ведутся конструктивные и очень важные переговоры и с департаментом здравоохранения (Москвы – ред.), и с Минздравом (России – ред.). Нас поддерживает Татьяна Голикова. Мы планируем сделать конференцию, которая обобщит международный опыт, и, может быть, в конце концов, у нас появятся больничные капелланы. Как во всем цивилизованном мире есть служение священников в больнице", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что священническое служение стало очень востребовано в больницах. "И врачи тоже в этом нуждаются, задают вопросы (священникам – ред.), рассказывают о своих трудностях", - отметил представитель Русской церкви.В Москве уже есть группа больничных священников, которые за время пандемии совершили более 1,7 тысячи выездов в 57 учреждений московского региона, около 70% из них – в реанимацию, к умирающим, отметил иерарх."Сейчас в среднем эти священники совершают девять выездов в день. Для огромной Москвы это, наверное, немного. Есть благословение святейшего патриарха (Московского и вся Руси Кирилла – ред.) разработать специальные курсы для (больничных – ред.) священников. Мы их опробуем в Москве, потом проведем онлайн для наших епархий. В этих курсах примут участие представители депздрава Москвы и Минздрава России, врачи-эпидемиологи, соцработники, психологи, чтобы подготовленный священник мог прийти в больницу, и чтобы был регламент посещения больниц", - рассказал епископ.

https://ria.ru/20210202/miloserdie-1595759520.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, здоровье - общество, татьяна голикова, москва