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Взрослый рядом
Взрослый рядом
https://ria.ru/20210317/ivalid-1601710170.html
"Новый взгляд" помогает семьям, где живут люди с ментальной инвалидностью
"Новый взгляд" помогает семьям, где живут люди с ментальной инвалидностью
Региональная общественная организация "Яблочко" полгода назад запустила проект "Новый взгляд". В рамках проекта молодые люди с ментальной инвалидностью учатся... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T19:39
2021-03-17T19:39
взрослый рядом
наставничество
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Региональная общественная организация "Яблочко" полгода назад запустила проект "Новый взгляд". В рамках проекта молодые люди с ментальной инвалидностью учатся социально-бытовым навыкам в специализированных тренировочных квартирах. Помимо адаптации детей специалисты оказывают помощь и их родителям. "Работая с нашими подопечными в тренировочных квартирах, мы волей-неволей сталкиваемся с проблемами их родителей, со страхами, вопросами. Раньше эти ситуации разрешались в частном порядке, на консультациях. Но мы поняли, что у многих семей проблемы одинаковые, и решили, что нужно организовать такие информационно-просветительские беседы, которые бы раскрывали волнующие темы более широко", – отметила Елена Златогуре, руководитель РОО "Яблочко". Для родителей организовывают встречи с психологами, а формат таких встреч зачастую носит интерактивный характер: они рисуют, творят, отвечают сами на вопросы. За те месяцы, которые действует проект, уже удалось проработать такие темы, как ресурсность семьи для социального и личностного развития людей с инвалидностью, профилактика родительского выгорания, выученная беспомощность у молодых инвалидов как фактор, мешающий их социальной адаптации, зависимое и созависимое поведение в семьях молодых инвалидов."В зависимости от возраста человека с инвалидностью у его родителей формируются различные запросы. Родителей ребенка, которому уже 18 лет, но который еще не достиг 25 лет, волнует, что делать дальше с таким выросшим ребенком, как помочь ему пережить трудности социализации, новые формы общения, что делать с необузданными реакциями с учетом взросления с опозданием. Когда человек с инвалидностью находится в возрасте от 25 до 35 лет, его семью беспокоит, сможет ли он с кем-то жить, кроме родителей, и как это организовать, куда направить его интересы, как избавиться от ощущения утопии. Наконец, когда родители сами вступают в период старения, а их ребенку от 35 лет и старше, их интересует, что будет с их ребенком дальше, что они могут сделать, чтобы знать, что его будущее надежно", – пояснила клинический психолог, ведущий специалист проекта "Новый взгляд" Ирина Маякова.За полгода работы проект получил уже достаточно много положительных отзывов. Например, Татьяна Мальцева, мама участницы проекта Юлии, рассказала, что самостоятельно справиться с эмоциональным и физическим выгоранием, ухаживая за детьми-инвалидами, достаточно сложно."Происходит эмоциональное и физическое выгорание, ведь это ежедневное огромное нервное и физическое напряжение. Нужно иногда и встать ночью – твой ребенок, даже взрослый, может плакать. Нужно помогать чистить зубы, одеваться, зашнуровывать шнурки. Нужно еще и стараться, чтобы в обществе твоего ребенка принимали, а ведь часто и дети, и взрослые обижают людей с инвалидностью, или они раздражают, мешают. Это не наша прихоть, это жизненная необходимость", – рассказала она. А другой участник проекта, Георгий, 24-летний сын Инны Сорокиной, уже третий раз приходит в проект тренировочных квартир учиться самостоятельности. Инна тоже начала ходить на встречи с психологами и обнаружила для себя большую ценность такой работы."Родители таких детей, причем уже совершеннолетних, часто зашорены, отстранены от социума, сидят в четырех стенах. Мы очень привязаны к своим детям, иногда вынужденно. Многое за них делаем. Встречи с психологами дают уверенность и в себе, и в силах наших детей. Пусть он помоет полы коряво, но сам! Эта мысль помогла мне, стало легче", – говорит Инна. Кстати, по мнению Инны, такая работа родителей с психологами полезна и для сохранения семьи.В рамках проекта "Новый взгляд" родители проходят интерактивное просвещение. Так, в течение 14 месяцев все желающие участвуют в лекциях, семинарах и дискуссиях, в тренингах психологического здоровья, вырабатывают конструктивные модели поведения во взаимодействии со своими взрослыми детьми. Планируется, что за время работы проекта "Новый взгляд" помощь получат более 400 человек. Как подчеркивает психолог Ирина Маякова, проект уже дает положительный эффект."Часто родители находятся в отчаянии, испытывают чувство безнадежности. Проект расширяет их возможности, дает на многие вещи посмотреть с другой стороны, помогает что-то переоценить", – резюмировала И.Маякова. Стоит также отметить, что идея проекта была поддержана Фондом президентских грантов. Марина Лепина специально для проекта "Взрослый рядом"
https://sn.ria.ru/20201027/volontery-1581644626.html
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353
60
наставничество, фонд президентских грантов

"Новый взгляд" помогает семьям, где живут люди с ментальной инвалидностью

19:39 17.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаПсихолог проводит нейродиагностику пациенту
Психолог проводит нейродиагностику пациенту - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Региональная общественная организация "Яблочко" полгода назад запустила проект "Новый взгляд". В рамках проекта молодые люди с ментальной инвалидностью учатся социально-бытовым навыкам в специализированных тренировочных квартирах. Помимо адаптации детей специалисты оказывают помощь и их родителям.
"Работая с нашими подопечными в тренировочных квартирах, мы волей-неволей сталкиваемся с проблемами их родителей, со страхами, вопросами. Раньше эти ситуации разрешались в частном порядке, на консультациях. Но мы поняли, что у многих семей проблемы одинаковые, и решили, что нужно организовать такие информационно-просветительские беседы, которые бы раскрывали волнующие темы более широко", – отметила Елена Златогуре, руководитель РОО "Яблочко".
Для родителей организовывают встречи с психологами, а формат таких встреч зачастую носит интерактивный характер: они рисуют, творят, отвечают сами на вопросы. За те месяцы, которые действует проект, уже удалось проработать такие темы, как ресурсность семьи для социального и личностного развития людей с инвалидностью, профилактика родительского выгорания, выученная беспомощность у молодых инвалидов как фактор, мешающий их социальной адаптации, зависимое и созависимое поведение в семьях молодых инвалидов.
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"В зависимости от возраста человека с инвалидностью у его родителей формируются различные запросы. Родителей ребенка, которому уже 18 лет, но который еще не достиг 25 лет, волнует, что делать дальше с таким выросшим ребенком, как помочь ему пережить трудности социализации, новые формы общения, что делать с необузданными реакциями с учетом взросления с опозданием. Когда человек с инвалидностью находится в возрасте от 25 до 35 лет, его семью беспокоит, сможет ли он с кем-то жить, кроме родителей, и как это организовать, куда направить его интересы, как избавиться от ощущения утопии. Наконец, когда родители сами вступают в период старения, а их ребенку от 35 лет и старше, их интересует, что будет с их ребенком дальше, что они могут сделать, чтобы знать, что его будущее надежно", – пояснила клинический психолог, ведущий специалист проекта "Новый взгляд" Ирина Маякова.
За полгода работы проект получил уже достаточно много положительных отзывов. Например, Татьяна Мальцева, мама участницы проекта Юлии, рассказала, что самостоятельно справиться с эмоциональным и физическим выгоранием, ухаживая за детьми-инвалидами, достаточно сложно.
"Происходит эмоциональное и физическое выгорание, ведь это ежедневное огромное нервное и физическое напряжение. Нужно иногда и встать ночью – твой ребенок, даже взрослый, может плакать. Нужно помогать чистить зубы, одеваться, зашнуровывать шнурки. Нужно еще и стараться, чтобы в обществе твоего ребенка принимали, а ведь часто и дети, и взрослые обижают людей с инвалидностью, или они раздражают, мешают. Это не наша прихоть, это жизненная необходимость", – рассказала она.
А другой участник проекта, Георгий, 24-летний сын Инны Сорокиной, уже третий раз приходит в проект тренировочных квартир учиться самостоятельности. Инна тоже начала ходить на встречи с психологами и обнаружила для себя большую ценность такой работы.
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"Родители таких детей, причем уже совершеннолетних, часто зашорены, отстранены от социума, сидят в четырех стенах. Мы очень привязаны к своим детям, иногда вынужденно. Многое за них делаем. Встречи с психологами дают уверенность и в себе, и в силах наших детей. Пусть он помоет полы коряво, но сам! Эта мысль помогла мне, стало легче", – говорит Инна.
Кстати, по мнению Инны, такая работа родителей с психологами полезна и для сохранения семьи.
В рамках проекта "Новый взгляд" родители проходят интерактивное просвещение. Так, в течение 14 месяцев все желающие участвуют в лекциях, семинарах и дискуссиях, в тренингах психологического здоровья, вырабатывают конструктивные модели поведения во взаимодействии со своими взрослыми детьми.
Планируется, что за время работы проекта "Новый взгляд" помощь получат более 400 человек. Как подчеркивает психолог Ирина Маякова, проект уже дает положительный эффект.
"Часто родители находятся в отчаянии, испытывают чувство безнадежности. Проект расширяет их возможности, дает на многие вещи посмотреть с другой стороны, помогает что-то переоценить", – резюмировала И.Маякова.
Стоит также отметить, что идея проекта была поддержана Фондом президентских грантов.
Марина Лепина специально для проекта "Взрослый рядом"
 
Взрослый рядомНаставничествоФонд президентских грантов
 
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