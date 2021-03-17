Онлайн-конференция о выставке гравюр Альбрехта Дюрера в ГИМ
22 марта в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию выставки графических работ Альбрехта Дюрера из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии в Государственном историческом музее.
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Участники:
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Александр ВОРОНКО;
- куратор выставки Наталья УГЛЕВА;
- вице-президент – директор департамента маркетинга ПАО "Промсвязьбанк" Елена МЕЛИХОВА;
- представитель Посольства Италии в Российской Федерации;
- вице-мэр и ассессор по культуре Муниципалитета города Брешии Лаура КАСТЕЛЛЕТТИ;
- президент Фонда музеев Брешии Франческа БАДЗОЛИ;
- директор Фонда музеев Брешии Стефано КАРАДЖОВ.
Выставка гравюр Альбрехта Дюрера, которая будет проходить с 31 марта по 28 июня, откроет проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее", рассчитанный на несколько лет. В экспозиции — более 120-ти работ, самые известные среди которых — "Меланхолия I", "Адам и Ева", "Блудный сын", "Аполлон и Диана". Отдельным разделом выставки станет серия "Апокалипсис" – первая крупная работа молодого художника, созданная в 1496-1498 гг. Пятнадцать листов иллюстрируют последнюю книгу Нового Завета. Произведения великого гравера будут сопровождаться работами его современников, которые копировали мастера с изумительной точностью. На выставке впервые будут представлены гравюры Альбрехта Дюрера, хранящиеся в собрании ГИМ, среди которых — "Портрет Эразма Роттердамского" и "Святой Иероним в келье". Экспозиция будет дополнена предметами декоративно-прикладного искусства, созданными в Германии на рубеже XV-XVI вв., из собрания Исторического музея.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Александр ВОРОНКО;
- куратор выставки Наталья УГЛЕВА;
- вице-президент – директор департамента маркетинга ПАО "Промсвязьбанк" Елена МЕЛИХОВА;
- представитель Посольства Италии в Российской Федерации;
- вице-мэр и ассессор по культуре Муниципалитета города Брешии Лаура КАСТЕЛЛЕТТИ;
- президент Фонда музеев Брешии Франческа БАДЗОЛИ;
- директор Фонда музеев Брешии Стефано КАРАДЖОВ.
Выставка гравюр Альбрехта Дюрера, которая будет проходить с 31 марта по 28 июня, откроет проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее", рассчитанный на несколько лет. В экспозиции — более 120-ти работ, самые известные среди которых — "Меланхолия I", "Адам и Ева", "Блудный сын", "Аполлон и Диана". Отдельным разделом выставки станет серия "Апокалипсис" – первая крупная работа молодого художника, созданная в 1496-1498 гг. Пятнадцать листов иллюстрируют последнюю книгу Нового Завета. Произведения великого гравера будут сопровождаться работами его современников, которые копировали мастера с изумительной точностью. На выставке впервые будут представлены гравюры Альбрехта Дюрера, хранящиеся в собрании ГИМ, среди которых — "Портрет Эразма Роттердамского" и "Святой Иероним в келье". Экспозиция будет дополнена предметами декоративно-прикладного искусства, созданными в Германии на рубеже XV-XVI вв., из собрания Исторического музея.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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