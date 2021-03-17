https://ria.ru/20210317/iskusstvo-1601689230.html

Онлайн-конференция о выставке гравюр Альбрехта Дюрера в ГИМ

Онлайн-конференция о выставке гравюр Альбрехта Дюрера в ГИМ

22 марта в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию выставки графических работ Альбрехта Дюрера из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии в Государственном историческом музее.

2021-03-17T17:36

2021-03-17T17:36

2021-03-17T17:36

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Задать вопросУчастники:- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Александр ВОРОНКО;- куратор выставки Наталья УГЛЕВА;- вице-президент – директор департамента маркетинга ПАО "Промсвязьбанк" Елена МЕЛИХОВА;- представитель Посольства Италии в Российской Федерации;- вице-мэр и ассессор по культуре Муниципалитета города Брешии Лаура КАСТЕЛЛЕТТИ;- президент Фонда музеев Брешии Франческа БАДЗОЛИ;- директор Фонда музеев Брешии Стефано КАРАДЖОВ.Выставка гравюр Альбрехта Дюрера, которая будет проходить с 31 марта по 28 июня, откроет проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее", рассчитанный на несколько лет. В экспозиции — более 120-ти работ, самые известные среди которых — "Меланхолия I", "Адам и Ева", "Блудный сын", "Аполлон и Диана". Отдельным разделом выставки станет серия "Апокалипсис" – первая крупная работа молодого художника, созданная в 1496-1498 гг. Пятнадцать листов иллюстрируют последнюю книгу Нового Завета. Произведения великого гравера будут сопровождаться работами его современников, которые копировали мастера с изумительной точностью. На выставке впервые будут представлены гравюры Альбрехта Дюрера, хранящиеся в собрании ГИМ, среди которых — "Портрет Эразма Роттердамского" и "Святой Иероним в келье". Экспозиция будет дополнена предметами декоративно-прикладного искусства, созданными в Германии на рубеже XV-XVI вв., из собрания Исторического музея.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы